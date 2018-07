Taxíkem či Uberem? Bez EET už to nepůjde. Zpřísňují i šoférské zkoušky

Zkušební provoz evidence tržeb je součástí nedávno podepsaného memoranda mezi státem a alternativní taxislužbou Uber. To primárně řešilo otázku, jak zajistit pokračování služby podle platných českých zákonů včetně zajištění výměny informací o uskutečněné přepravě pro potřeby daňové správy.

O obou bodech, tedy zavedení EET i vytvoření informačního kanálu pro potřeby daňového dohledu, se měl stát původně s Uberem dohodnout do konce června. Definitivní jednání se podle ministerstva financí uskuteční v tomto týdnu. Předběžně je schůzka zástupců státu a Uberu dohodnutá na čtvrtek.

Jak se bude účtovat

V současnosti už existuje shoda na základu technického řešení, jak přizpůsobit mobilní aplikaci Uberu pro vydávání účtenek v rámci EET. „Už od začátku bylo jasné, co požaduje ministerstvo financí a co my můžeme splnit,“ uvedla mluvčí českého Uberu Miroslava Jozová. V první řadě společnost po podpisu prvního memoranda s ministerstvy dopravy, průmyslu a hlavním městem Prahou na konci dubna upravila způsob účtování ceny.

Ta u přepravy nevyužívající taxametr musí být sjednaná se zákazníkem dopředu a nesmí se v průběhu jízdy měnit. „Systém počítá s možností změn, dopředu může predikovat, jaké na trase budou dopravní zácpy. Kdyby se ale cestující rozhodl, že chce jet ještě dále nebo úplně někam jinam, tak se musí ukončit cesta stávající a poté si musí zákazník objednat další jízdu,“ popsala Jozová.

Závazky z memoranda ale musí plnit i druhá strana. Hlavním administrativním problémem pro legalizaci stovek šoférů Uberu je nedostatek volných termínů, ve kterých mohou zájemci o taxíkářské povolání skládat v Praze zkoušky ze znalostí legislativy a místopisu. Podle zástupců magistrátu ale není hlavní problém v počtu vypisovaných termínů, ale že tyto termíny velice často lidé blokují bezdůvodně. Každý uchazeč má totiž prakticky neomezený počet pokusů.

Řidiči u zkoušek propadají

„Od května byly zkoušky každý den a na červenec jich je rozepsáno dokonce šest týdně,“ uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman. Doposud byla kapacita zkušební místnosti vytížená ze 65 procent, uspět se ale nedaří více než polovině uchazečů. To podle mluvčího znamená, že spousta řidičů na zkoušky chodí bez náležité přípravy a zabírají tak místa jiným.

Kvůli tomuto problému chystá magistrát změnit pravidla zkoušek a neúspěšné uchazeče na další termín pouštět až po tříměsíčním období. Zkoušky totiž není ze zákona možné zpoplatnit, magistrát proto chce alespoň touto formou odradit nepřipravené zájemce.

Magistrát také chystá ztížení kontroverzní zkoušky z místopisu, což vyvolalo kritiku z řad taxikářů. Doposud totiž smějí uchazeči při ověřování znalostí používat klasickou papírovou mapu Prahy. Tato praxe by ale měla skončit. Podle magistrátu musí být řidič taxislužby připraven operativně řešit nepředvídané dopravní situace zvolením náhradní trasy, kterou v reálném provozu nemůže hledat v mapě a neukáže mu ji ani nejmodernější technika.

Naopak podle majitele taxislužby AAA Praha Jiřího Kvasničky by zkouška měla ověřovat hlavně schopnost pracovat s moderní navigací.