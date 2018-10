Uber se barví do zelena. Zdražuje, aby pomohl řidičům šetřit na elektroauta

Cena jízdy by se měla zvýšit o 15 pencí za míli (přibližně 2,6 koruny za kilometr), informuje The Guardian. Podle článku publikovaném na BBC by si tak řidiči pracující 40 hodin týdně mohli přivydělat až 1,5 tisíc liber (43 900 korun) ročně. Aby si však pomocí příplatků vydělali na Nissan Leaf, který Uber doporučuje a stojí přibližně 22 tisíc liber, museli by vozit zákazníky přes 14 let.

Uber však očekává, že na podporu svých řidičů získá v průběhu několika následujících let přibližně 200 milionů liber (přibližně 8,5 miliardy korun). Tyto peníze plánuje využít právě jako finanční pomoc pro své zaměstnance. Řidiči, kteří pracují pro Uber přes tři roky alespoň 40 hodin v týdnu, by od společnosti mohli obdržet až 4,5 tisíce liber (131,4 tisíce korun).

V současnosti jezdí londýnskými ulicemi 45 tisíc licencovaných řidičů pod hlavičkou Uberu. Společnost doufá, že do roku 2021 využije vybrané finanční prostředky polovina z nich. V roce 2025 by pak měli mít elektromobily všichni její tamní zaměstnanci.

Zvýšení ceny je součástí plánu firmy na zlepšení ovzduší ve velkých městech. „Naším cílem je pomoci lidem, aby nahradili své automobily telefony s naší aplikací, kde mohou volit z velké nabídky aut, kol, koloběžek i hromadné dopravy,“ uvedl šéf Uberu Dara Khosrowshahiho. V současnosti jedná společnost s výrobci elektromobilů o cenách vozidel a možnostech jejich nabíjení.

Zelená kampaň narazila na kritiku odborové organizace IWGB „Uber uvrtává řidiče do dluhů, protože chce, aby financovali drahé vozy, přestože je jejich plat na hranici minima,“ stojí v prohlášení organizace.



Projekt Uberu přichází krátce poté, co britská vláda výrazně ořezala dotace na elektromobily, ale především na hybridy, které mnoho řidičů Uberu používá.