Superboháči chtějí investovat do smysluplných věcí, ale nemají kam

Řeč je o udržitelném investování. Zahrnuje finanční nástroje, které generují výnosy z „konání dobra“. Nebo jednoduše z podpory něčeho, co nezpůsobuje zlo. Podle zprávy Global Sustainable Investment Alliance tyto investiční příležitosti za poslední dva roky narostly o čtvrtinu a nyní tvoří okolo 26,3 procenta veškerého majetku pod správou bank.

Mnoho z těchto investičních nástrojů, „prodávaných“ jako společensky odpovědné nebo udržitelné, vynechává finančně rizikové firmy s nedobrou pověstí. Kvůli tomu ale přicházejí o potenciální podporovatele.

„Nechcete třeba investovat do tabáku, zbraní nebo alkoholu. Je ale těžké zajistit, aby ostatní investoři vyznávali stejné hodnoty,“ řekl serveru CNBC Simon Smiles, šéf investiční sekce pro nejmajetnější klienty švýcarské banky UBS Wealth Management.

„Někdo rád pije alkohol, jiný rád kouří, další má rád zbraně. Když řeknete investorům, že by to neměli dělat, protože je to špatné, postavíte se přímo proti tomu, co vyznávají. Na druhou stranu tak se profiluje velká většina produktů z oblasti udržitelného investování,“ vysvětluje.

Místo vyhýbání se „špatným“ firmám nebo investování jen do společností s dobrým kreditem chtějí superboháči sestavit investiční portfolio tak, aby odráželo to, v co oni sami věří.

Například investoři, kteří chtějí být součástí světového rozvoje, si mohou vybrat dluhopisy institucí, jako je Světová banka nebo Asijská rozvojová banka. Ti, kdo fandí ekologii, si zvolí finanční nástroje těžící z aktivit podporujících životní prostředí.

Velká většina investičních příležitostí se soustředí na specifické akcie a fondy a neřeší kontext celkové struktury investic. Klienti ale podle Smilese nejsou příliš zvědaví na investiční strategie, které vylučují některé druhy produktů nebo si vybírají jednotlivé cenné papíry kus po kusu. „Spíš se ptají, jak jejich portfolio smysluplně postavíme na udržitelných věcech,“ říká.

Neshoda v tom, co je na trhu dostupné, a co superbohatí chtějí, je podle Smilese důvodem, proč udržitelné investice v jejich portfoliích tvoří stále jen malý díl.