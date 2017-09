PŘEHLED: Učitelské nebe a peklo. Česko se v platech drží na chvostu Evropy

Ani chystané patnáctiprocentní přilepšení v tabulkových platech příliš životní situaci českých učitelů nepozvedne. Ukazují to data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 35 ekonomicky vyspělých zemí světa. Česko si nevede dobře ani ve výdajích na školství, které je ve srovnání s většinou států podfinancované.

Ať už jste v Česku učitelem v mateřské školce, v základní nebo na střední škole, od většiny vyspělých zemí (včetně sousedů České republiky) vás dělí podobná propast. Z učitelů mateřských a středních škol si mohou ze svého platu koupit méně pouze kantoři v Lotyšsku, Estonsku a na Slovensku. Mezi učiteli na základkách jsou na tom hůř ještě Řekové.

Hledět tolik na každou korunu (euro, dolar...) naopak nemusí drtivá většina učitelů v ostatních zemích včetně Maďarska a Polska. Pro příklad: učitelé na základních školách v Česku berou ročně v přepočtu 23 211 dolarů, jejich kolegové v Polsku 30 750 dolarů, v Maďarsku 23 343 dolarů, v Rakousku téměř 53 tisíc a v Německu přes 65 tisíc.

Nejvíce si učitelské profese cení v Lucembursku. Berou přes 95 tisíc – Češi tak oproti nim mají 4,5krát méně.

Uvedené údaje nejsou skutečným příjmem, který by se dal snadno přepočítat nominálním měnovým kurzem. Jde o přepočet podle parity kupní síly, který zohledňuje rozdíly v cenách zboží a služeb v jednotlivých zemích a ukazuje na rozdílnou životní úroveň.

Není to ale jediná disciplína, ve které Česko zaostává a staví tuzemské učitele do role druhořadé profese. Stát posílá na školství z rozpočtu málo peněz –pouhá čtyři procenta hrubého domácího produktu, ukazuje další statistika OECD. Výrazně tak zaostává za drtivou většinou zemí. Méně do vzdělání dává pouze Slovensko, Maďarsko a Lucembursko. Stejně (v procentním vyjádření) posílá Itálie. Srovnání naleznete v tabulce.

Kolik procent HDP jde na školství Země Průměr Austrálie 5,6 Rakousko 5,0 Belgie 5,8 Kanada 6,1 Chile 5,5 Česko 4,0 Dánsko 6,4 Estonsko 5,2 Finsko 5,7 Francie 5,3 Německo 4,3 Maďarsko 3,8 Island 5,9 Irsko 5,2 Izrael 5,9 Itálie 4,0 Japonsko 4,5 Jižní Korea 5,9 Lotyšsko 4,5 Lucembursko 3,5 Mexiko 5,2 Nizozemsko 5,5 Nový Zéland 6,5 Norsko 6,3 Polsko 4,8 Portugalsko 6,1 Slovensko 3,8 Slovinsko 4,8 Španělsko 4,3 Švédsko 5,4 Švýcarsko 5,1 Turecko 5,0 Velká Británie 6,7 USA 6,2

Údaje za rok 2014, zdroj: OECD