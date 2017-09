Stát na Účtenkovce vydělá, věří Pilný. První slosování bude 15. listopadu

Účtenky za daný měsíc bude možné do systému zadávat po registraci, a to vždy do 12. dne následujícího měsíce, upřesnilo ministerstvo financí ke startu Účtenkovky. Loterie se rozjede 1. října, od kdy mohou zákazníci nasbírané účtenky zadávat do systému (nejvýš jednu denně od stejného obchodníka).

Slosování proběhne vždy 15. den v následujícím měsíci. První výherce vybere stát 15. listopadu.

Ceny jsou podle ministerstva atraktivní. Resort potvrdil informace z minulosti, že nejvyšší výhrou bude každý měsíc jeden milion korun, druhou pak automobil SUV.

Následují peněžité výhry ve výši 300, 200, respektive 100 tisíc korun, ale i menší částky, například tisíc výher po tisíci korunách. Vyplácet se budou na bankovní účty, nebo v hotovosti (pouze u výher do 100 tisíc korun).

Ministr financí Ivan Pilný nechtěl odhadovat, kolik peněz přinese loterie navíc do rozpočtu, nicméně stát na tom podle něj jednoznačně vydělá.

„Efekt si lze těžko představit. Určitě to ale musí mít pozitivní vliv, to je bez debaty,“ řekl Pilný na tiskové konferenci. Na výhrách stát za rok rozdělí 65 milionů korun, roční náklady na provoz, který zajišťuje technologická společnost Diebold Nixdorf, vyjdou na více než dvanáct milionů korun.

Povinnou registraci podle náměstkyně Aleny Schillerové musí provést osoba starší osmnácti let, systém ale nijak neomezuje věk nakupujícího.

Lidé se informace o loterii dozví na webových stránkách www.uctenkovka.cz, kde se od 1. října rozběhne také systém pro zadávání účtenek. Ten bude dostupný i v aplikacích telefonů se systémem iOS, Android a Windows.

Registrace je možná zjednodušená, nebo kompletní, přičemž v první variantě stačí zadat mobilní telefon a e-mail. Nicméně pro výplatu výher bude nutné provést kompletní registraci.

„Chceme ověřit, že nedochází například k drobení nákupu. To se stávalo na Slovensku,“ dodala Schillerová.

Hospodářská komora k loterii vyjádřila velké pochybnosti a považuje ji za kontroverzní. „V určité míře bude stát nepochybně konkurovat soukromé nabídce ze strany loterního průmyslu. Navíc je zde neopominutelný morální hazard, kdy je na jedné straně přísná obecná regulace konkrétního odvětví odůvodňována jeho společenskou problematičností, což na druhé straně státu nebrání, aby si sám s neřestí zadal,“ uvedl mluvčí Miroslav Diro.

„Daleko logičtějším pojetím by byla konstrukce loterie adresovaná prodejcům zboží nebo služeb, kteří přijímají platby v hotovosti. Dávalo by smysl jako pozitivní stimulaci k dobrovolnému plnění evidenčních a vůbec daňových povinností,“ dodal s tím, že losem by podnikatel mohl vyhrát slevu na dani z příjmů.