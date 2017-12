O milion z Účtenkovky je zájem. Nejaktivnější hráč poslal přes 1100 účtenek

Nejvíce aktivních hráčů bylo ve věku 30 až 50 let, celkem 234 214. Ve věku 50 až 70 let se zaregistrovalo 154 145 hráčů a lidí nad 70 let bylo 32 526. Ve věku 18 až 30 let se zaregistrovalo 90 582 lidí. Zhruba 71 procent účtenek lidé zaregistrovali prostřednictvím webového formuláře. Nejaktivnější hráč zaregistroval 1 129 účtenek.



Druhé kolo losování loterie k EET se uskutečnilo v pátek 15. prosince z účtenek vystavených během listopadu. Ministerstvo financí v něm rozdělilo zhruba 21 tisíc výher, první cenou je jeden milion korun. Slosování provedla společnost Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu.

Ministerstvo financí na podporu EET spustilo účtenkovou loterii 1. října. První losování se konalo 15. listopadu. Do prvního kola loterie se zapojilo zhruba 453 tisíc aktivních hráčů a do slosování bylo zaregistrováno 11,1 milionu účtenek. V rámci EET bylo v říjnu vydáno 376 milionů účtenek.

Každý měsíc se hraje o více než 20 tisíc cen v hodnotě od sta do jednoho milionu korun. Účast v Účtenkovce je zdarma a vyhrát může každý, kdo si zaregistruje platnou účtenku. Čím více účtenek hráč zaregistruje, tím větší bude jeho šance na výhru.