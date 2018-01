Účtenkovka bude i pro nevidomé. A má být snadnější opravovat chyby

Podle informací Hospodářských novin nechalo ministerstvo financí zpracovat firmě Diebold Nixdorf analýzu, jak umožnit zadávat účtenky i zrakově postiženým. Za analýzu zaplatí půl milionu korun.

„Výsledkem analýzy bude informace o rozsahu a ceně úprav webu i mobilních aplikací potřebných k zajištění přístupnosti zadávání účtenek a registrace nevidomých hráčů,“ píše se v chystané smlouvě mezi ministerstvem a společností Diebold Nixdorf.

Cílem však je nejen úprava Účtenkovky, kterou hraje téměř půl milionu lidí, ale také zpřístupnění celého webu ministerstva financí a daňové správy pro nevidomé. Stránky budou muset být podle HN textově orientované tak, aby je dokázal počítač přečíst.

Kromě zpřístupnění „loterie“ nevidomým by měla Účtenkovka umožnit i snadné změny zadaných údajů z účtenek. To nyní není možné. Pokud se tedy například uživatel při zadávání dat (například DIČ, kód BKP či FIK atd.) splete, nezbývá mu, než celý proces zopakovat. To může trvat až několik minut.

V plánu má ministerstvo usnadnit zadávání účtenek také skenováním QR kódů. Jejich umísťování na účtenky by bylo dobrovolné.

Nyní se však resort vypořádává s námitkami Ústavního soudu, aby vůbec mohl v Účtenkovce pokračovat a také spustit 3. a čtvrtou vlnu evidence tržeb. (čtěte PŘEHLEDNĚ: Co se změní v EET po rozhodnutí Ústavního soudu)

Propadli Účtenkovce. Rozdělují nákupy, vybírají koše a s účty i kšeftují: