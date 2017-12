VIDEO: Propadli Účtenkovce. Rozdělují nákupy, vybírají koše a s účty i kšeftují

„Mám rád statistiky a kancelářskou práci,“ říká o sobě Karel. „Občas si vsadím Sportku, rád něco vyhraju, navíc na účtenky mám stejně nárok, tak proč to nezkusit,“ líčí Honza.

Oba dva patří mezi ty, kteří hře Účtenkovka propadli.

Například Honza zaregistroval za říjen 200 účtenek, za listopad už pět set. Poprvé nevyhrál nic, poté 300 korun. Kvůli loterii Účtenkovka změnil i způsob nakupování.

„Chodím na nákup častěji. V jednom obchodě koupím čtyři rohlíky, v dalším žvýkačky, v drogerii pak sprchový gel. Dřív jsem to kupoval v jednom. Nebo občas sednu do auta a udělám si výlet - obrazím obchody a seberu účtenky,“ popisuje Honza.

A není jediný, kdo se snaží získat co nejvíce lístků. „Rozděluju nákupy na dva. Sbírám účtenky v prostoru za pokladnou. Pokud jdu po ulici a najdu nepoškozenou čitelnou účtenku, tak si ji pochopitelně vezmu taky,“ vypráví Karel.



Další sběratel Michal přiznává, že občas zajde do obchodu, i když nemusí. „Jdeme třeba do papírnictví koupit nějakou tužku, něco takového menšího. I kdybychom to nepotřebovali. Nebo pár rohlíků. Vždy se dá něco takového koupit kvůli účtence,“ říká. Někdy se i zeptá prodavačky, jestli nemá nějaké účtenky navíc.

Výměna účtenek na Facebooku

Podle pravidel smí ale člověk zaregistrovat od jednoho obchodníka jen jednu účtenku denně. Toto opatření vymyslelo ministerstvo financí proto, aby se u pokladen netvořily fronty tím, že lidé budou rozdělovat nákup na víc částí.

Pokud tedy mají lidé více účtenek z jedné prodejny, mění je pak mezi sebou. „Jednou, když byla přestávka, přišla paní učitelka a viděla, že mám na stole účtenky. Navzájem jsme se dozvěděli, že hrajeme, a řekli jsme si, že budeme účty vyměňovat,“ popisuje Karel.

Na Facebooku existuje dokonce několik skupin, kde lidé nabízejí účtenky, které mají vícekrát, k výměně za jiné. Nejatraktivnější jsou ty z unikátních provozoven. Naopak lístky z Albertu nebo Tesca se mění hůř, jelikož tyto obchody jsou po celém Česku a řada lidí už z nich účtenku má.

Honza je dokonce ochotný za exkluzivnější účtenky platit. „Jsem si domluvil s jedním členem facebookové skupiny, že mi za nějakou drobnou úplatu posílá pravidelně účtenky, které se nedají moc sehnat. Jednu účtenku od něj kupuju zhruba za korunu nebo korunu padesát,“ přiznává.

Večery s Účtenkovkou

Tito „účtenkoví maniaci“ tráví s účtenkami minimálně hodinu denně. Spoustu času zabere zadání všech údajů, které jsou potřeba k tomu, aby účtenka byla ve slosování. Další dobu trvá vyměňování lístků s ostatními.

„Účtenky zadáváme večer se ženou. Máme teď malé dítě, tak když si začne hrát, máme čas účtenky zadávat a vyměňovat,“ popisuje náplň večerů Michal. „Někdy se nad zadáváním i rozčílím. Nedávno se mi podařilo účtenku zadat až napopáté, tak jsem to odložil, abych dal odpočinout očím, a pak jsem zadával s čistou hlavou,“ dodává.

Právě to, že zadávání účtenek je zdlouhavé a většina lidí pak nic nevyhraje, ale někteří oceňují. „Třeba to spoustu hráčů odradí a ti, co vytrvají, pak budou mít větší šanci na výhru,“ uzavírá Karel.

Každý měsíc se hraje o 21 tisíc cen. Mimo jiné o jeden milion korun, osobní automobil nebo stokoruny.