Žena si v letadle stěžovala na onanujícího souseda, dočkala se jen posměšků

Šestadvacetiletá fotografka Genevieve Pascollová popsala svoji zkušenost na Instagramu až šest týdnů poté, co 4. června s United Airlines vyrazila na cestu z Londýna do Chicaga. Tak dlouho totiž trvalo dopravci, než odpověděl na její dopis, v němž na událost upozornila.

„Vzbudila jsem se a viděla jsem, jak na sebe sahá pod přikrývkou,“ popsala Pascollová nepříjemný zážitek na Instagramu a přiložila k němu i video.

Zároveň si postěžovala také na reakci palubního personálu, který „nechutnou situaci“ zlehčoval. Pascollovou i ženu sedící po její druhé straně přesadila posádka na jiná místa, muže však nechala být a jeho jednání nevhodně komentovala. „Dělali si z toho legraci, jaký že prý používám parfém, a omlouvali ho se slovy, že měl trochu vína. Nikdo nezakročil, a muž tak mohl vše ‚dokončit‘, přestože v jeho blízkosti sedělo i dítě,“ napsala.



Po přistání se ochranka ženy zeptala, zda požaduje od muže omluvu. To však odmítla. Omluvu a finanční kompenzaci však žádala po aerolinkách za to, jak se její zaměstnanci v danou situaci zachovali. „Chápu, že nelze kontrolovat situaci. Ale můžete kontrolovat to, jak se v ní zachováte,“ vysvětlila pro server Buzzfeed News.

Po měsíci a půl čekání na odpověď se sice dočkala omluvy, vrátit peníze jí však aerolinky odmítly. „Bohužel nemůžeme vyhovět vaší žádosti o vrácení peněz za cestu z Londýna do Chicaga. Znovu se omlouváme za nepříjemnou situaci,“ píše se v e-mailu, který pak Pascollová zveřejnila na internetu. Dopravce jí nakonec poslal voucher v hodnotě poloviny ceny letenky.

„Nevhodné a urážlivé chování jako toto je v našich letadlech velmi vzácné, ale máme protokol, který zajišťuje bezpečí našich zákazníků. To je naše nejvyšší priorita,“ citoval server Inquisitr mluvčího americké aerolinie. „Zákaznice byly okamžitě přesunuty na jiná místa a hned po přistání letadla jsme přivolali právníky, kteří vedou trestní řízení s pachatelem,“ dodal mluvčí.