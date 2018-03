Místo finančních odměn los do loterie. Zaměstnanci aerolinek se naštvali

Místo bonusů dostanete losy do loterie, ve které můžete vyhrát sto tisíc dolarů nebo mercedes. Poukázky však dostanou jen ti, kdo mají perfektní docházku.

Takový vzkaz před dvěma týdny poslal svým pracovníkům americký letecký dopravce United Airlines. Dosud se přitom firma snažila své zaměstnance motivovat výkonnostními bonusy - čtvrtletně si mohli sáhnout v přepočtu až na 7 800 Kč.

Následovala smršť naštvaných reakcí, která vygradovala v petici proti novému motivačnímu systému. Jedna ze signatářek petice namítla, že odměnit výhrou jen pár lidí je nespravedlivé. A navíc podle ní není fér, když se do loterie nekvalifikují lidé, kteří zrovna onemocněli nebo měli nemocné děti.

Společnost, která má přes 80 tisíc zaměstnanců, nakonec od zavedení loterie upustila, napsaly The New York Times. „Naším cílem bylo představit lepší vzrušující motivační program. Nečekali jsme, že ho tolik z vás přijme tak negativně. Změny tedy pozastavujeme do doby, než se rozhodneme, jak dál,“ napsal zaměstnancům šéf aerolinek Scott Kirby.

Loterie může vyjít firmu levněji

Existují psychologické průzkumy, které ukazují, že motivace formou nějaké hry může vyjít firmu efektivněji a levněji, než zaměstnancům prostě dávat peníze.

Časopis American Journal of Health Promotion například zveřejnil výsledky experimentu z roku 2012. Ten porovnával počet lidí, kteří dobrovolně s příslibem nějaké odměny vyplnili zdravotní dotazník. Daleko víc jich slyšelo na šanci vyhrát v loterii 125 dolarů než na dárkový poukaz pro každého v hodnotě 25 dolarů. „Loterie mohou fungovat lépe, protože lidé mají tendenci přeceňovat pravděpodobnost výhry,“ shrnul autor článku.