Další miliardová fúze. Datart se spojí se skupinou HP Tronic

Vznikající strukturu kapitálově posílí fond Genesis Private Equity Fund III, který získá významný minoritní podíl. Rozhodnutí úřadu je pravomocné, řekl ve čtvrtek předseda úřadu Petr Rafaj.

Spojením obou sítí vznikne na českém a slovenském trhu řetězec s ročními tržbami přes 15 miliard korun se sítí zhruba 130 elektroprodejen, které každý rok navštíví více než 22 milionů zákazníků.

ÚOHS posuzoval dopady fúze jak na maloobchodní, tak na velkoobchodního prodej elektroniky v České republice. „Dojde k posílení postavení spojujících se soutěžitelů, nicméně tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky při jakékoli definici relevantního trhu stále pod hranicí 25 procent. Navíc bude vystaven působení řady konkurentů, z nichž někteří na jednotlivých dotčených trzích dosahují obdobného či významnějšího postavení,“ uvedl Rafaj.

HP Tronic získal v Datartu pětinový podíl již v roce 2014. „Záměrem společností HP Tronic a Datart je spojit se v jeden subjekt, do vznikajícího uskupení vstoupí 100 procent obou společností. Co se týká podílů jednotlivých subjektů, dohodli se majitelé, že se k této otázce nebudou vyjadřovat,“ řekl už dříve generální ředitel skupiny HP Tronic Daniel Večeřa. Důvody, proč byl fond Genesis přizván do uskupení, jsou podle něj dva. Tím prvním je posílení kapitálové struktury, tím druhým jsou jeho bohaté zkušenosti s hledáním vhodného budoucího investora.

Nový subjekt bude mít 20 procent trhu

Nově vzniklé uskupení bude na maloobchodním trhu reprezentovat obě dosud samostatně fungující společnosti. Podle Večeři je cílem vytvořit stabilní, efektivní a profitabilní subjekt s tržním podílem dosahujícím až 20 procent na českém a slovenském trhu.

Obchody s elektronikou Datart v Česku ve finančním roce 2015/2016 zvýšily tržby meziročně téměř o 11 procent na 5,1 miliardy Kč. Obrat zlínské společnosti HP Tronic, která je provozovatelem prodejen Euronics, e-shopu Kasa.cz i majitelem společnosti ETA, se loni zvýšil na 9,1 miliardy korun. Například největší tuzemský internetový prodejce Alza.cz loni zvýšil tržby o 22 procent na rekordních 17,4 miliardy korun.