Poslanci schválili zákon, který zrychlí stavbu klíčových silnic i železnic

9:22 , aktualizováno 10:16

Urychlení stavby klíčových silnic a železnic má přinést nový zásadní zákon, který schválili poslanci. Pro byly všechny strany, 156 ze 160 přítomných poslanců. Stavět se bude moci i na vašem pozemku, a to již ve chvíli, kdy se ještě soudíte o to, kolik dostanete peněz za to, že stát omezil vaše vlastnická práva. Zákon ještě musí potvrdit Senát a prezident.