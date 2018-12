Obchodní válka zatím znamená víc obchodu, přístavy v USA nestíhají

O paradoxním důsledku obchodní války mezi dvěma největšími světovými ekonomikami informovala agentura Bloomberg. Kvůli hrozícímu navýšení dovozních cel na čínské zboží se totiž mnozí američtí obchodníci rozhodli nakoupit co nejvíce čínského zboží v předstihu. Nákladní přístavy na západním pobřeží Spojených států se kvůli tomu potýkají s rekordními objemy tovaru.

„Skladiště a distribuční centra v jižní Kalifornii jsou plná,“ řekl Bloombergu Phillip Sanfield, mluvčí Losangeleského přístavu. S logistickými problémy se podle něj potýká celá zátoka San Pedro v Kalifornii. Zde se nacházejí dva nejdůležitější americké nákladní přístavy, Los Angeles a Long Beach.



Losangeleský přístav byl značně vytížený už loni, kdy přes něj přeteklo celkem 9,3 milionu přepravních jednotek TEU, což bylo nejvíc v historii. V nákladní dopravě představuje jeden TEU ekvivalent objemu zboží, které se vejde do kontejneru o délce 20 stop (asi 6 mětrů). Letos čeká podle Sanfielda přístav další rekordní rok, zejména kvůli vysoké prosincové aktivitě.



Druhým nejdůležitějším americkým nákladním přístavem je Long Beach. I pro něj byl loňský rok přelomovým, prošlo přes něj zboží v objemu 7,5 milionu TEU. Letos zřejmě tento rekord překoná, do konce listopadu už stihl distribuovat 7,35 milionu TEU, což je v meziročním srovnání o 7,3 procenta víc. Aktivita v amerických přístavech je jedním z ukazatelů, že se světovému obchodu daří, jelikož USA jsou největším světovým dovozcem.



Spojené státy dovážejí čím dál víc

Navzdory snahám Donalda Trumpa o snížení americké poptávky po zahraničních produktech dovezly Spojené státy letos v říjnu zboží rekordní hodnoty, vyplývá z dat amerického ministerstva obchodu. Také deficit zahraničního obchodu USA stoupá, v říjnu dosáhl po pěti měsících setrvalého růstu hodnoty 77,2 miliardy dolarů.



Světová obchodní organizace (WTO) předpokládá pro letošní rok růst objemu mezinárodního obchodu o 3,9 procenta, přičemž ještě v roce 2016 tento nárůst činil 1,8 procenta. Podle hlavního ekonoma WTO Roberta Koopmana navzdory opatřením jako Trumpova cla byl letošek z hlediska mezinárodního obchodu „poměrně solidním rokem“.



Rekordní objemy zboží v amerických přístavech na západním pobřeží navíc ukazují, že obchodní válka Donalda Trumpa namísto toho, aby snížila čínský dovoz do Spojených států, spíše snížila americký export opačným směrem. Longbeachský přístav totiž vykáže za letošní rok mnohem více prázdných kontejnerů, které míří zpět do Asie, než zaznamenal loni. Podle prozatímního odhadu by měl tento rozdíl činit 11 procent.



Američané nakupují do zásoby, Číňané hledají nové dodavatele

Zatímco američtí spotřebitelé uspíšili své nákupy čínského zboží kvůli obavám z navýšení dovozních cel v příštím roce, podle výkonného ředitele přístavu Long Beach Maria Cordera je na opačné straně Tichého oceánu trend opačný. „Čínské firmy vypadají, že se snaží najít jiné dodavatele zboží a surovin, takže je zde nižší poptávka po americkém vývozu a tudíž více prázdných kontejnerů,“ řekl Cordero agentuře Bloomberg.



Letošní obchodní horečka by však mohla znamenat, že v příštím roce dojde ke zpomalení. Zatím však není jasné, kdy se nárůst objemu importu do Spojených států zastaví. Na začátku prosince se Trump se svým čínským protějškem Si Ťchin-pingem dohodli na 90denním příměří v obchodním sporu. V lednu by měla vzájemná jednání pokračovat, zatím je zvýšení amerických cel odloženo na 1. březen 2019. Pokud do té doby nedojde mezi dvěma největšími světovými ekonomikami k dohodě, cla na čínský dovoz jehož roční hodnota dosahuje zhruba 200 miliard dolarů se zvednou z deseti na 25 procent.



Pokud by však místo dohody došlo pouze k prodloužení dočasného moratoria mezi oběma zeměmi, znamenalo by to pro obchodníky jen prodloužení období nejistoty a tím pádem by snaha o „předzásobení“ mohla pokračovat. Podle analytiků je totiž tento typ odezvy jednodušší, než hledání alternativních dodavatelů.