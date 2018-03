Trump uvalil cla na čínskou ocel, dotkne se produktů za 50 miliard dolarů

Opatření je reakcí na údajné čínské krádeže amerického duševního vlastnictví.

Bílý dům uvedl, že úřad obchodního zmocněnce USA by měl během 15 dnů vytvořit seznam čínských produktů, na které by mohla být nová cla uvalena. Americké ministerstvo financí bude mít navíc za úkol navrhnout opatření, která by omezila čínské investice ve Spojených státech.

Čína již varovala, že podnikne „veškerá potřebná opatření“ na svou obranu. Vyvolala tak obavy z vypuknutí obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Trump nicméně před podpisem dekretu zdůraznil, že Čínu považuje za přítele.

Čínský premiér Li Kche-čchiang již v úterý uvedl, že případná obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nebude mít žádného vítěze. Čína podle něj tuto obchodní válku nechce a doufá, že se podaří spory urovnat.