Loterijní horečka v USA. Los za dva dolary z vás může udělat miliardáře

Los v hodnotě pouhých dvou dolarů může během tohoto týdne ve Spojených státech katapultovat šťastného výherce mezi nejbohatší lidi světa. Poté, co v pátek nepadl miliardový jackpot loterie Mega Millions, vzrostla jeho výše před úterním slosováním na 1,6 miliardy dolarů.

Šance na výhru je přibližně jedna ke 300 milionům, i tak se však na losy stojí dlouhé fronty. Před pátečním slosováním se jich prodalo 280 milionů, prodejci očekávají, že v těchto dnech zájem ještě poroste.



Množství peněz, které visí ve vzduchu, je totiž tak obrovské, že v převedení na stodolarové bankovky by je bylo možné vyskládat až do výše bývalého Světového obchodního centra v New Yorku, uvádí agentura Reuters s odkazem na stránky Mega Millions.



Výše jackpotu překonala dosavadní rekord, který držela loterijní společnost Powerball. Ta v lednu 2016 rozdělila mezi tři výherce 1,586 miliardy dolarů.



Hráči, kteří v úterý netrefí historickou výhru od Mega Millions, mohou den poté zkusit štěstí ve zmiňované Powerball loterii, kde se momentálně hraje o 620 milionů dolarů. Tato suma představuje čtvrtou nejvyšší loterijní výhru v americké historii.