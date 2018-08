Američané přesunou svůj regionální úřad pro energetiku ze Sofie do Prahy

„Ministerstvo energetiky USA zahájilo proces přesunu svého evropského regionálního úřadu z bulharské Sofie do Prahy,“ sdělilo webu velvyslanectví USA v Praze.

Úřad podle ambasády pracuje na podpoře energetické bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní, vědecké spolupráce a obchodních zájmů Spojených států v regionu. „Oddělení energetiky spolupracovalo s českými úřady a orgány jiných evropských zemí na řadě otázek ze své kanceláře v Sofii a těší se na rozvoj těchto vztahů z nové kanceláře v Praze,“ sdělilo americké velvyslanectví v Praze.

Dostavba české jaderné elektrárny. Není jasné, kdo ji zaplatí

Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v Česku dlouhodobě brzdí nejasnosti o způsobu financování. Premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že chce, aby rozhodnutí o financování nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, která patří firmě ČEZ, padlo do konce letošního roku.

Agentura Reuters tehdy uvedla, že ČEZ odmítá investovat do nových elektráren bez určité formy státní podpory. Minoritní akcionáři společnosti se navíc bojí, že pokud by výstavbu nového bloku platil ČEZ, poškodil by je pokles ceny akcií firmy. ČEZ proto navrhl svoji transformaci, která by znamenala, že by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky. Tradiční zdroje jako uhlí a jaderná energie by zůstaly v rukách státu.

ČEZ, ve kterém drží 70 procent stát, provozuje dvě jaderné elektrárny, v Dukovanech a Temelíně. Obě se na celkové spotřebě elektřiny v Česku podílejí ze 38 procent.

Podle Babiše je ČEZ dostatečně velký na to, aby mohl postavit nové jaderné reaktory bez toho, aby byl rozdělen. V rozhovoru s Reuters zopakoval návrh, podle kterého by stavbu nového bloku měla zajistit dceřiná společnost ČEZ. Postup by měl být následující: zhodnocení aktiv Dukovan, jejich vložení do dceřiné společnosti, zahájení tendru na poskytovatele technologie, financování a možné vytvoření společného podniku. A stát by mohl být ručitel, pokud by se objevily problémy. Tým expertů by pak měl posoudit možnost, že by stát koupil divizi ČEZ, která by stavěla elektrárnu.

Rusové, Číňané, Jihokorejci, Francouzi nebo Američané?

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a právě americký Westinghouse. „Ten vloni vyhlásil bankrot, letos v březnu ale americkou jadernou divizi koupil od japonské Toshiby kanadský fond Brookfield Business Partners,“ dodal HlídacíPes.