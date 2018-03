Američané stavějí nejméně domů od války. Hrozí nová krize, varují média

Jak uvedl deník The Wall Street Journal, výrazně více domů se ve Spojených státech stavělo i během hluboké recese v polovině sedmdesátých let nebo při poklesu na počátku devadesátých let. Ekonom z kansaského Fedu Jordan Rappaport podotkl, že blízko současné úrovně byla jen výstavba v nejhorším období hospodářského útlumu v letech 1981 a 1991. „Jediným obdobím, kdy mohlo být v USA postaveno ještě méně domů, bylo období druhé světové války,“ dodal Rappaport.

Stavební firmy buď krachují, nebo mění své zaměření. Stavitel Bob Snowden z města Grand Rapids musel kvůli nedostatku zakázek začít místo nízkonákladových domů stavět luxusní domy, ze kterých jsou mnohem vyšší zisky. „Počet mých zakázek za posledních deset let klesl zhruba na polovinu,“ postěžoval si Snowden a dodal, že ve městech se téměř nestaví.

Současná výstavba nesplňuje rostoucí poptávku, a to nejen v populárních městech, jako je San Francisco nebo New York, ale také v metropolitních oblastech. Národní asociace stavitelů domů odhaduje, že v roce 2018 se začne stavět méně než 900 tisíc nových domů. K udržení současného staveniště populačního růstu je přitom potřeba nejméně 1,3 milionu domů.

Nedostatek nemovitostí tlačí ceny nahoru

Národní cenový index společnosti S&P CoreLogic Case-Shiller, který sleduje změny v hodnotách rezidenčních nemovitostí, vzrostl v roce 2017 o 6,3 procenta, což se rovnalo míře inflace.

Podle stavitelů přispělo k poklesu výstavby několik faktorů. Jedním z nich je desetiletá snaha o to, aby mladí lidé studovali vysoké školy. Kvůli tomu se snížil počet vyučených řemeslníků. Dalším problémem je klesající počet stavebních dělníků z řad imigrantů.

Ekonomové tvrdí, že v mnoha velkých metropolích může proces suburbanizace, tedy přesun lidí z center měst na jejich okraj, dosáhnout svých hranic. Během padesátých let se nakupovaly domy na nových předměstích, kde bylo hodně levné půdy. To bylo často vykoupeno půlhodinovým dojížděním za prací do města. Dnes však může být dojíždění z nových čtvrtí několikanásobně delší. „Existuje obrovský nesoulad mezi místy, kde lidé chtějí žit, a místy, kde je jednodušší stavět,“ říká profesor ekonomie z Harvardské univerzity Edward Glaeser.

Nedostatek pracovníků

Po letech skomírající stavební činnosti se v posledních měsících začaly objevovat známky zlepšení. Počet vlastníků domů se díky mladým kupcům poprvé od roku 2004 zvýšil. Počet jednogeneračních rodinných domů se za 12 měsíců (od února do února) zvýšil o 2,9 procenta. Výstavba i tak zůstává pod historickými průměry a ekonomové tvrdí, že je pravděpodobné, že se vrátí na úroveň před recesí.

Problém ještě zhoršuje nedostatek pracovních sil. Počet stavebních dělníků se v roce 2016 snížil na 10,5 milionů. V roce 2010, kdy byl trh s nemovitostmi blízko dolní hranice, jich přitom bylo 10,6 milionů. Najít pracovníky nyní trvá dvojnásobně déle.

Národní asociace stavitelů měla v roce 2007 přes 240 tisíc členů. V roce 2012 klesl jejich počet na 140 tisíc. „Pracovníci jsou nyní ve věku 50 až 60 let. Odcházejí do důchodu a nemá je kdo zastoupit. Do této situace jsme se nedostali přes noc a mohlo by to trvat roky, než se z toho dostaneme,“ říká náborář z společnosti Michigan Fox Brothers Todd Peuler.