Lidé kvůli hypotéce častěji lžou. Zkreslují hlavně své příjmy

Lidé musí o půjčku na vlastní bydlení bojovat. Někteří kvůli tomu do žádosti uvádějí nepravdivé údaje. „V letošním roce jsme zaznamenali nárůst pokusů o podvod zejména v oblasti hypotečních úvěrů, mluvíme o nižších jednotkách případů za měsíc,“ potvrdil Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, dvojky tuzemského hypotečního trhu. Podle něj je možné, že za tímto nárůstem může stát snaha lidí obejít zpřísňující se pravidla centrální banky pro poskytování hypoték.

Většinou se lidé v České spořitelně snaží podvádět v otázce výše platu. „Ve větší míře se tak dnes setkáváme s případy, kdy se klienti například nechají fiktivně zaměstnat s vysokým platem na několik měsíců před zahájením jednání o poskytnutí hypotečního úvěru,“ informoval Hrubý.

„Obecně lze říci, že nejčastěji klienti manipulují s příjmy – jak snaha dodat fiktivní příjem, tak mírně upravit realitu. Jde o vzácné situace, se kterými se setkáváme spíše výjimečně, a systémy a procesy banky jsou na takové pokusy připraveny,“ potvrzuje Vladimír Vojtíšek, vrchní ředitel pro rizika a finance Hypoteční banky, lídra trhu.

„Lidé, kteří neuvádějí do žádosti správné údaje, se nejčastěji snaží vylepšit si příjem tak, aby jejich žádost byla schválena. V takovém případě si například započítávají jednorázové příjmy,“ přidává se mluvčí mBank Pavel Vlček.

Podle mluvčí Equa bank Markéty Dvořáčkové žadatelé mohou lhát také v dosaženém vzdělání nebo v počtu lidí žijících v domácnosti. Podle České spořitelny už se naopak téměř nepodvádí v informacích o zástavních nemovitostech, kde se na lživých podkladech někdy podíleli i odhadci. „Vzhledem k tomu, že v posledních letech proces oceňování zástavních nemovitostí velmi úzce koordinujeme, k podvodům v této oblasti již v podstatě nedochází,“ vysvětlil Hrubý.

Problém je i u spotřebitelských úvěrů

Víc než u hypoték se podvádí u spotřebitelských úvěrů. „Někteří žadatelé o půjčku někdy uvádějí nepřesné informace o svém zaměstnání, ať už o platu, nebo i o pozici. Další věc, kterou se žadatelé někdy snaží zamlčet, jsou jejich další závazky u jiných úvěrových společností. Naše skórovací mechanismy zahrnují nejen osobní kontrolu dokumentů, ale také kontrolu dat v úvěrových registrech a rejstřících, takže tyto nepřesnosti spolehlivě odhalíme,“ uvedl Jaromír Kaděra ze společnosti Provident.

Kromě úvěrových registrů si finanční domy předložené údaje ověřují i jinak. Například se ptají na konkrétním pracovišti, zda tam žadatel skutečně pracuje a na jaké pozici. Podle zdrojů z bank jsou celkem obvyklé i kontroly kvality zástavních nemovitosti. Pokud má žadatel u banky už účet, může z něj instituce rychle zjistit, do jaké míry je nahlášený příjem skutečně dlouhodobý.

Počet lhářů roste i ve světě

Lži zamořují také americký hypoteční trh. Ceny nemovitostí ve Spojených státech rostou a poptávka po nich převyšuje nabídku. Přibývá tak lidí, kteří při snaze získat nemovitost podvádějí. Podle společnosti CoreLogic vzrostlo riziko podvodu při žádostech o hypotéku na konci letošního druhého čtvrtletí meziročně o 12 procent.

Firma hodnotí identitu žadatele, jeho příjem, zaměstnání či nepřiznané závazky z nemovitostí. Jedna ze 109 amerických žádostí o hypotéku vykazuje znaky podvodu, píše CNBC. Nejčastěji se podle Bridget Bergové z CoreLogic lže o výši příjmů, zatajují se dluhy a uvádějí se pochybné zdroje příjmů.

V Americe je podvod častější u žádostí o hypotéku na pořízení nemovitosti než u žádostí o refinancování už existujícího dluhu. Nejvíc, o 22 procent, se zhoršilo riziko úvěrového podvodu v oblasti dokládání příjmu. Po zkušenostech z poslední finanční krize z roku 2008 mají poskytovatelé půjček velmi přísné limity, kolik si člověk může vzhledem ke svému příjmu půjčit. Někteří žadatelé tak ždímají své příjmy na maximum, aby uspěli.

Na internetu lze totiž najít lidi, kteří za peníze vystaví zfalšovanou výplatní pásku či fungují jako referenční osoba k potvrzení příjmu. „Někteří jsou v zahraničí a nejdou vystopovat. Existují i stránky, kde si můžete za poplatek zvýšit svůj úvěrový limit,“ tvrdí Bergová ze společnosti CoreLogic.

„Součástí problémů je rozhodně technologie,“ míní Nima Ghamsari, šéf společnosti Blend, která dodává software poskytovatelům hypoték. „Měli bychom využívat data a hledat důvěryhodné zdroje informací jako přímé záznamy o pohybu vkladů, výplatní pásky přímo z databází zaměstnavatelů. Aby zákazník nemohl informace nijak zkreslit,“ konstatuje.

Zopakuje se krize z roku 2007?

Mezi americké státy s největším rizikem úvěrového podvodu patří New York, New Jersey, Florida, Washington, D. C., a Nové Mexiko. Kalifornie, kde jsou jedny z nejdražších nemovitostí v USA, se podle CoreLogic umístila devátá.

Průzkum také zjistil, že daleko větší riziko podvodu je u půjček přes zprostředkovatele. „Lidé se předhánějí, kdo provede lepší investici, a to nikdy nedělá dobrotu. Obávám se, že začínáme být v podobné situaci jako v roce 2007,“ uzavřel.