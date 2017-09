Místo malého šálku velký kelímek. Italové se učí pít kávu od Američanů

„Líbí se nám tu, protože tu můžeme studovat a být připojené k internetu. Obě máme radši americký styl podávání kávy než ten italský a milujeme ten výběr koláčů,“ říkají 13letá Aurora a 14letá Linda v milánské kavárně 12oz Coffee Joint v americkém stylu.

Itálie je světovou metropolí kávy - kamkoli se podíváte, uvidíte bar nabízející espresso, cappuccino nebo caffé macchiato a tradiční koláček, poznamenává BBC. Když si v takovém podniku poručíte latté, dostanete sklenici mléka. Není ani třeba říkat espresso, stačí si prostě objednat „un caffe“ (kávu). Káva a espresso jsou v Itálii synonyma.

V „amerických“ kavárnách je ale výběr mnohem bohatší, můžete si dát americano, ledové latte se skořicí nebo třeba karamelové macchiato. A nejen to, na výběr je široká nabídka zákusků, jako jsou donuty, muffiny, brownies nebo bagely.

„Rád sem chodím, právě kvůli těmto rozdílům. Je to tu v porovnání s italskými kavárnami stylové a má to mladistvého ducha,“ říká 32letý Alberto. Právě tato mladá generace má na svědomí to, že se do italské kavárenské kultury začíná přimíchávat ta americká.

Jak Italové pijí kafe Mléko jedině po ránu Cappuccino, caffé latte, latte macchiato nebo jakoukoli jinou kávu s mlékem pijí Italové jen ráno a nikdy ne po jídle. Mají za to, že horké mléko není dobré na plný žaludek. Prostě jednoduše Chtít v Itálii mátové frappucino je jako objednat si ve skotské hospodě jednosladovou whisky s limonádou. Existuje jen pár regionálních výjimek - v Neapoli si můžete dát kafe s oříškovým krémem, v Miláně zas marocchino. Nikdy nechtějte „espresso“ Stačí říct, že chcete kafe. Automaticky dostanete espresso. Dvojité je nezvyk Můžete si objednat caffè doppio, což je dvojité espresso, Italové na to ale nejsou moc zvyklí. Kávy sice vypijí hodně, ale v malých dávkách. Zdroj: Telegraph

Společnost 12oz Coffee Joint otevřela první kavárnu v roce 2015 a dnes jich v Miláně provozuje šest a brzy otevře další ve Veroně. Řetězec chce expandovat i do větších měst jako Řím nebo Benátky.

Co vedlo Itala Davida Nathaniela k založení řetězce kaváren v americkém stylu? „Mám doma dva teenagery. Kdykoli jsme byli v cizině, dávali na sociální sítě své fotky s velkým kelímkem kafe se šlehačkou v ruce,“ vysvětluje. „Rozhodl jsem se ve chvíli, kdy jsem na ulici v Miláně viděl jít typickou Italku s kabelkou od Louise Vuittona, která si nesla právě ten velký kelímek kafe,“ říká zakladatel.

I přes svůj netradiční koncept měla jeho kavárna při svém otevření úspěch. „Kritika žádná nepřišla, ale bylo legrační pozorovat obličeje lidí, kteří vstoupili a našemu konceptu nerozuměli,“ vzpomíná. „Nechápali, proč mají pít kafe z papírových kelímků,“ dodává.

Měnící se chutě

Odborníci ovšem cítili, že trh příchod takového řetězce potřebuje. Podle Jonnyho Forsytha, analytika trhu nápojů z firmy Mintel, nedokázaly tradiční kavárny zareagovat na měnící se chutě zákazníků. „Italská kavárenská kultura je tak tradiční, že zarytě ignoruje moderní trendy,“ vysvětluje. „Je třeba těžké najít kávu s příchutí. I když některé podniky na severu servírují kafe s oříškovým nebo nutellovým sirupem,“ doplňuje.

Podle průzkumu firmy Mintel ale chtějí Italové, zvlášť mladší generace, něco víc než jen tradiční espresso. Většina (64 %) respondentů mezi 16 a 24 lety ráda doma zkouší nové příchutě, jako je vanilka nebo oříšek, zatímco v generaci nad 55 let je to „jen“ 42 procent. Mladí Italové mají také radši kávu s podílem mléka.

A není to jen řetězec 12oz Coffee Joint, který na měnících se zákaznických preferencích vydělává. V roce 2009 v Miláně například otevřela kavárna v americkém stylu Arnold Coffee. Dnes má devět poboček a další plánuje ve Florencii a Římě. Italský zakladatel Alfio Bardolla říká, že nejvíc zákazníky láká to, že mohou u kávy zůstat sedět déle. Jak zmiňuje list Telegraph, kávu je v Itálii běžné vypít ve stoje a relativně rychle.

Už i Starbucks

Americký gigant Starbucks otevře svou první pobočku v zemi příští rok v historické části Milána. Sází na lidi, kteří mají radši lehčí kávu a líbí se jim ji pít z papírových kelímků. Slibuje ale, že na teritorium, kde se zrodilo espresso, vstoupí s pokorou a respektem.

