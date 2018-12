Vánoce na internetu končí 16. prosince, pozdější objednávky včas nedorazí

„Neděle 16. prosince je letos nejzazší termín pro objednávání na internetu při využití tradičního způsobu dopravy až domů. Dopravci mají podstav zaměstnanců a sezona začíná vrcholit,“ shrnuje Jan Kriegel, ředitel zákaznického servisu nákupního rádce Heureka.cz.

Někteří dopravci pro jistotu mluví raději o pátku 14. prosince. „Když nám e-shop předá zásilku 17.­prosince, tak bude z 95 procent doručena. Loni to bylo 18. prosince, předloni 21. prosince,“ přibližuje šéf jedné z největších dopravních společností, PPL, Petr Chvátal. To znamená, že zákazník by měl nakupovat o den dříve, protože e-shopu taky chvíli trvá, než objednávku zpracuje. Chvátal dodává: „Já osobně budu objednávat nejpozději 15. prosince.“

„S každým dalším dnem pravděpodobnost doručení do Vánoc klesá zhruba o čtvrtinu,“ uvádí i Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Dopravci i internetoví prodejci nabádají k dochvilnosti z několika důvodů. Když si většina lidí nechá objednávání dárků na poslední chvíli, navyšují se jim objemy balíčků o sto a více procent do několika dnů a tím déle může trvat jejich zpracování. „Ve vánoční špičce doručujeme přes sto tisíc zásilek denně, což je až o sedmdesát procent více oproti běžnému průběhu roku,“ přibližuje za DPD generální ředitel Miloš Malaník.

Je málo řidičů

Úzkým hrdlem je rozvoz, protože řidičů je málo. Pokud by se k této kombinaci přidala ještě sněhová kalamita, zpoždění je jisté. A bez ohledu na příčinu schytá stížnosti zákazníků vždy e-shop a dopravce.

„Očekáváme, že troška krve na podlaze bude. To je každý rok,“ shrnuje očekávání Chvátal. „Nikdy se nedokážete připravit na všechny varianty. Kdyby se zastavila dálnice a tam zůstal jeden jediný kamion, znamená to, že dva až tři tisíce zásilek budou minimálně o den opožděny.“

„Dobrovolné“ zkrácení vánoční sezony potvrzuje i Heureka.cz. Ta každoročně na stránkách zobrazovala ikonku vánočního stromečku, kde bylo uvedeno datum, do kterého e-shopy garantují doručení balíčku do Štědrého dne. „Vždy se zúčastnily stovky e-shopů na základě toho, zda se chtěly zapojit, a podle toho, jak jim dopravu garantovali sami dopravci,“ popisuje Kriegel. Letos se však rozhodli právě z uvedených důvodů raději tuto akci odpískat.

„Pracovní trh hlavně s řidiči je vyčerpaný, takže i když má například náš smluvní dopravce k dispozici další auto, nemá ho často kdo řídit,“ popisuje realitu Daniel Knaisl, jednatel Geis Group CZ. Všichni podle něj doufají, že do Vánoc nenasněží. „Kalamita by znamenala, že všichni na trhu nabereme zpoždění, které před sebou můžeme „valit“ prakticky až do Vánoc. A navíc se opět zvýší u všech na trhu potřeba zvýšit počet vozidel neboli řidičů, kteří už nejsou,“ dodává.

„Lidé nám chybějí, potřebujeme navýšit někdy až o třicet procent, jedeme na tři směny, maximálně využíváme stávající zaměstnance. Je to ale dražší, platíme přesčasy, nabíráme větší množství brigádníků, hledáme lidi na dvě tři hodiny, kteří práci odvedou, ale není to tak efektivní jako u stabilního zaměstnance,“ přidává i Chvátal za PPL.

Dopravci mají limity

Popsaná situace je důvodem, proč většina velkých dopravců zavedla pro své zákazníky (e-shopy) nějaké limity. Ty se týkají buď počtu, váhy, nebo způsobu zabalení zásilek.

Společnost Geis má podle svého šéfa množstevní limity už od loňska. „Museli jsme je zavést po zkušenosti z roku 2016, kdy se k nám těsně před Vánocemi přelily výrazně vyšší objemy zásilek od odesílatelů, kteří jinak své zásilky dělí mezi vícero přepravců. To nám týden před Vánocemi přineslo problémy, tak se podobné situace chceme vyvarovat a takové nestandardní výkyvy máme nyní možnost regulovat,“ popisuje za Geis David Knaisl.

Objemové limity má také PPL či DPD. PPL začalo už loni před Vánocemi na zhruba pět dnů také vylučovat z přepravy nekvalitně zabalené zásilky a nabádat e-shopy, ať na balném tak nešetří.

„To je třeba houpací kůň zabalený v bublinkové fólii. Tam nemůžete nalepit etiketu, aby byla rovně, nemůžete zásilku stohovat a zabírá hodně místa. Nebo krumpáč v bublinkové fólii,“ popisuje Chvátal za PPL s tím, že taková zásilka vyžaduje jen manuální zpracování, nemůže jít na automatickou třídicí linku. „Náklady na zásilku, která je tříděna manuálně, jsou pětkrát vyšší než na automatické třídění, ale tu cenu nikdo nechce platit,“ dodává s tím, že proto nastavili i systém poplatků na špatně zabalené zásilky.

Velké e-shopy s omezením vesměs problémy nemají. „Oni určili limity, kolik jsou schopni odebrat a doručit balíků. My jsme jejich dlouhodobý partner, takže to máme nasmlouvané dobře a myslím, že budeme stíhat, pokud nedojde k nějakému problému,“ potvrzuje letošní stav obchodní šéf Mallu Igor Matejov.

Regulovat balíky, které se na ně valí, někdy dopravci zkoušejí i poplatky. „Sezonní příplatek slouží k pokrytí vícenákladů pouze u těch odesílatelů, kteří bez jakékoliv předchozí dohody začnou do sítě GLS podávat extrémně vyšší počty balíků než v předchozím období,“ popisuje za dopravce Včela.

Výdejny se rozšiřují

Problém to tak může být hlavně pro menší e-shopy, které raketově vyletí před Vánocemi vzhůru a nemají nasmlouvané takové objemy.

Trendem, který jde napříč celým trhem a snaží se vyhnout problémům s doručením a nedostatkem řidičů, je rozšiřování výdejen. K­ největším na trhu patří Zásilkovna a ParcelShopy PPL s více než 1­500 výdejními místy. Síť, kde je možné vyzvednou jejich zboží, si ale budují i samotné, původně zcela onlinové obchody.

„V roce 2019 plánujeme nárůst výdejních míst až na tři tisíce výdejních míst, čímž se výrazně přiblížíme počtu poboček České pošty,“ upřesňuje výkonný ředitel Zásilkovny Ondřej Žák. Podobné ambice má i PPL.

„Předpokládali jsme možné problémy a omezení u dopravců, a proto jsme pracovali na rozšíření naší fyzické sítě,“ doplňuje Matejov za Mall s tím, že mají jak vlastní výdejny, tak partnerské od Uloženky, která patří do stejné skupiny, a nově i Mallboxy. Podobně je na tom Alza, která se dohodla na spolupráci právě se Zásilkovnou.

Výhoda výdejen, kromě nižší ceny a lepší časově flexibility, je i v tom, že na ně si mohou zákazníci objednávat o pár dní déle a s větší jistotou.