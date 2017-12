O firemní večírky nikdo nestojí, vzkazují lidé ve výrobě firmám

„Finance představovaly a nadále představují jedno z nejdůležitějších kritérií, na jejichž základě se lidé rozhodují o přijetí pracovní nabídky. Není tedy divu, že vánoční prémie anebo 13. a 14. plat patří k nejžádanějším benefitům,“ uvedla marketingová manažerka Grafton Recruitment Jitka Součková. Tento benefit by si podle ní přálo téměř 90 procent respondentů průzkumu, jen necelých 60 procent jej však má.

Správně nastavené odměňování formou nefinančních benefitů patří k důležitým nástrojům udržení loajality zaměstnanců i přilákání nových, uvedla dále. „Dříve běžné benefity již zaměstnance nezajímají. Třeba občerstvení na pracovišti již považují za samozřejmost a jejich zájem silně opadá i v případě vánočních večírků a dárků od zaměstnavatele či příspěvků na kulturní a sportovní vyžití. Jde přitom o benefity, které nabízí většina firem,“ dodala Součková.

Dělníci si mohou říct o víc

Mezi dělnickými profesemi se začínají prosazovat benefity dříve běžně nabízené v kancelářském prostředí. Mezi dělníky roste zájem o jazykové kurzy, nejrůznější formy firemního vzdělávání, vyhrazený čas na inovace anebo tzv. sick days, tedy krátkodobé placené zdravotní volno. Velmi žádaná je i firemní školka a nejrůznější formy flexibility práce, například pružná pracovní doba, možnost nadpracovat si hodiny či maximálně dvojsměnný provoz.

Měli byste raději firemní večírek, nebo byste raději dostali finanční odměnu?

Přes 80 procent zaměstnanců z výrobního segmentu by od zaměstnavatele rádo dostávalo i příspěvky na dopravu a na bydlení. Podle Součkové je to proto, že firmy kvůli nedostatku pracovních sil hledají lidi napříč celou republikou, dokonce i v zahraničí. Pro pracovníky, kteří se kvůli práci mají přestěhovat, anebo do zaměstnání dojíždět z větší dálky, právě tento typ benefitů může být rozhodující pro přijetí pracovní nabídky.



Vedou benefity na zdraví

„Průměrně dnes zaměstnancům v dělnických pozicích jejich zaměstnavatelé poskytují benefity v hodnotě 1000 Kč za rok. Jako ideální hodnotu však respondenti vnímají 3000 Kč,“ uvedla Součková.

Velké nadnárodní výrobní firmy poskytují svým zaměstnancům benefity v průměru za více než 6000 korun a tuto částku ještě navyšují, doplnil Václav Kurel, majitel společností Benefit Plus. Zájem o benefity mezi výrobními firmami podle něj enormně roste. V roce 2018 by se nárůst mohl pohybovat mezi deseti a dvaceti procenty, podotkl.

Podle průzkumu Benefit Plus z letošního listopadu zaměstnanci benefity nejčastěji využívají na zdraví (přes 60 procent), zejména na nákup v lékárnách a ve stomatologii. Dalších 16 procent zaměstnanců firemní benefity využívá na cestování. Po deseti procentech jsou benefity využívány na sport a kulturu, dodal.