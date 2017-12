Jedle z Polska tlačí ceny stromků dolů, čeští pěstitelé věří tradicím

„Vánočních jedlí byl nedostatek, takže velcí pěstitelé - především z ­Dánska - před pár lety založili na severu Polska nové plantáže,“ říká František Valdman ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Sazeničky, které na nich v té době vysadili, postupně dorůstají do tržní velikosti a jedlí je kvůli tomu na trhu přehršle.

Dánové už ovládli dovoz vánočních stromků do Německa a dalších evropských zemí. V roce 2016 naši západní sousedé dovezli podle německého statistického úřadu 2,4 milionu stromků, 92 ­procent z nich od dánských firem.

V porovnání s Dány jsou čeští pěstitelé jen malými hráči. Z 1,2 milionu vánočních stromků, které se prodají na českém trhu, je necelých 800 tisíc jedlí kavkazských. V­ Česku jich vyroste podle Valdmana zhruba 160 tisíc.

Výhradně dánské jedle například prodávají v řetězci hobbymarketů Bauhaus. „V minulosti jsme zkoušeli i prodej smrků a borovic, ale zájem byl překvapivě velmi malý,“ říká Tomáš Hanzlík z Bauhausu.

Dánští dodavatelé se specializují na pěstování jedlí. Smrky a borovice jsou českým vánočním specifikem. Proto také podle Valdmana platí, že lidé, kteří dávají přednost těmto druhům, mají téměř jistě doma český stromek.

Plusem pro české pěstitele je i­ cena. „Vypěstovat jedli trvá osm až dvanáct let, opravdu luxusní smrk vyroste už za šest až sedm let. U borovice je to asi nastejno, i když borovice má menší výtěžnost. Na rozdíl od jedle nebo smrku se nedá tvarovat. Pokud roste křivá nebo ji poškodí mrazy, nedá se s tím nic dělat,“ vysvětluje Vladimír Janata, pěstitel stromků z Libštátu v Podkrkonoší.

On sám rostoucí konkurenci nepociťuje. „Prodáváme mezi 40 až 60 procenty produkce přímo koncovému zákazníkovi. Lidé si k nám pro stromky jezdí běžně z okruhu 50 kilometrů a přibývají. Asi preferují, že stromy těžíme až na konci listopadu,“ uvádí Janata s tím, že jim pomáhá menší konkurence hobbymarketů v regionu.

Jednou borovice, pořád borovice

Smrků pichlavých se každoročně prodá asi 180 tisíc. Smrků ztepilých a borovic okolo 120 tisíc od každého druhu.

„V poslední době má více lidí zájem o smrk pichlavý než o smrk ztepilý, přece jen obvykle více vydrží a řadě lidí se víc líbí,“ upozorňuje Přemysl Opletal ze společnosti Zafido, která vánoční stromky prodává v Praze.

Stálá klientela si k němu chodí rovněž pro borovice. „Borovice se vždycky hodně prodávají na začátku prosince. Člověk, který si kupuje borovici, je na ni zvyklý celý život a nemění chování,“ vysvětluje Opletal. Mladá generace potom podle jeho zkušeností v tradici pokračuje.

„Stává se, že se k borovici vracejí, pokud udělají špatnou zkušenost s ­jedlí, která jim během týdne opadá,“ uvádí Opletal. To se může stát, pokud pěstitel vánoční stromky „sklidí“ příliš brzy.

Na plantáži by vánoční stromy měly podle Františka Valdmana zůstat až do listopadu, kdy končí jejich vegetační období. Pokud je stromek vytěžený během listopadu, měl by vánoční týden přečkat v­ dobré kondici i ve stojánku bez vody.