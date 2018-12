Mnohamiliardové tržby na obzoru, obchodníci zbrojí na Vánoce ve velkém

Obchodníci hlásí zvýšené nárůsty tržeb už od října, koncem listopadu v rámci zmíněného importovaného svátku slev protekly prodejnami první miliardy. Hlavní vlna se ale tradičně odehrává v prvních třech prosincových týdnech.



„Oproti letům minulým jsme letos zaznamenali silný trend Black Friday, který byl s adventními víkendy srovnatelný,“ popisuje Ondřej Křivanec, asset manažer společnost CPI vlastnící v Česku patnáct obchodních center, mimo jiné Quadrio v Praze, Olympii Plzeň či Nisa Liberec.

„Špička byla léta letoucí koncentrovaná do prosince. Loni už ale byla dříve a letos snad také. Lidé už s nákupem tolik nečekají, takže si nemusíme kousat nehty do poslední chvíle,“ říká marketingový a obchodní šéf nakladatelství Albatros Josef Žák. Pro knihy znamenají Vánoce nejvýznamnější období roku, do kterého se soustředí kolem 40­ procent celoročních tržeb.

Ještě více to platí pro hračky, kde dělají předvánoční nákupy i více než polovinu ročních tržeb. „Během týdne Black Friday se nám tržby navýšily o 20 procent,“ potvrzuje Jana Krčková za Wormelen Group, kam patří hračkářství Sparkys, Bambule či HM Studio. Hlavní nápor ale ještě čekají.

Co obchodníkům bronzová neděle přinese, lze odhadovat z loňských čísel. V průběhu roku utržili obchodníci za čtvrtletí podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v průměru 258 miliard korun (bez DPH). V posledních třech měsících roku je to o padesát miliard více.

„Přibližně posledních čtrnáct dní před Štědrým dnem je celkově nejvyšší návštěvnost. Loni byla průměrná denní návštěvnost poslední dva týdny před Štědrým dnem o 54­ procent vyšší než celoroční denní průměr,“ potvrzuje manažer obchodního centra Galerie Teplice Jan Růžička.

Nárůst útrat se přitom týká jak kategorií, z nichž se rekrutují klasické vánoční dárky od „měkkoušů“ po ty tvrdé, tak jídla a pití. To potvrzuje společnost Nielsen, která sbírá data o prodejích z kas obchodních řetězců.

Loni tam v listopadu a prosinci lidé utratili jen za potraviny 32­ miliard korun (o dvě miliardy více než předloni), letos to bude ještě o ­něco více. Z údajů ČSÚ vyplývá, že za prosinec se tržby potravinářských řetězců zvyšují proti listopadu o čtvrtinu.

Nejvíce se na koláči předvánočních nákupů potravin podílí alkohol, a to téměř čtvrtinou. To potvrzuje marketingový šéf Stocku Tomáš Hejkal s tím, že v tomto čase jdou na odbyt i dražší či importované značky, často v dárkovém balení se skleničkami. „Tuzemák ale zůstává jedničkou v prodejích i před Vánoci,“ dodává Hejkal.

E-shopy mají vrchol dříve

Dříve než kamenné obchody prožívají „návaly“ e-shopy, kde nakupuje čím dál více lidí. „Vrchol vánočních nákupů očekáváme v týdnu od 10. prosince. Předpokládáme, že v těchto sedmi dnech mohou celkové obraty atakovat hranici pěti miliard korun,“ říká Jan Vetyška z­Asociace pro elektronickou komerci. Už týden kolem Black Friday přinesl e-shopům tržby mírně přes čtyři miliardy.

Klíčové přitom pro obchodníky na internetu je, zda bude jejich zboží včas doručeno. Po expedici zboží se hlavní nápor přesouvá na dopravce. „Do obchodu se vejde jen tolik lidí, kolik se tam vejde. Ale na onlinu je to teoreticky nekonečno, ale my musíme umět to i dodat v rozumném termínu. Proto jsme se na to soustředili,“ potvrzuje obchodní šéf e-shopu Mall.cz Igor Matejov.

Mall stejně jako ostatní velcí prodejci usilovně pracuje na rozšíření výdejní sítě, protože ta odbourává slabé místo systému v podobě doručení domů. „Více než polovina našich zákazníků stále dává přednost osobnímu vyzvednutí a s blížícími se svátky číslo stoupá. Před Vánoci jsme tedy rozšířili síť pro doručování o 1 500 nových odběrných míst,“ prohlašuje za firmu Alza.cz mluvčí Patricie Šedivá.

Celoroční nedostatek zaměstnanců přitom vyděsil všechny obchodníky i dopravce natolik, že se začali na vrchol sezony připravovat dříve než loni. „Zatímco v roce 2014 začala vánoční sezona z pohledu poptávky po brigádnících až někdy koncem listopadu, v roce 2017 to bylo v polovině října a letos některé společnosti začaly s náborem a ­přípravou koncem září,“ popisuje za Student Agency František Jareš.

Zatím není podle něj nedostatek pracovníků znát, ale obává se poloviny prosince, kdy bude sezona ve špičce. „To bude nedostatek brigádníků znát, a to napříč pozicemi,“ míní.

Prodejny se snaží mít před Vánoci obsazené všechny pokladny, protože nic neodradí tolik jako obří fronta. Pro obchody s pěti pokladnami, kde mimo sezonu stačí otevřené tři, to znamená najít zhruba o pět lidí navíc. U hypermarketů a velkých obchodů může být poptávka ještě větší.