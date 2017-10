Vánoční hodování se letos výrazně prodraží, nejen kvůli drahému máslu

Na Třeboňsku začaly sezonní výlovy kaprů, kteří zamíří na štědrovečerní tabule. Pověstné mlčení ryby letos znamená jen drobné navýšení ceny. Rybáři předesílají, že kilogram kapra kvůli vyšším nákladům v důsledku sucha zdraží o několik korun. Loni stál nejlevnější třeboňský kapr 77 korun.



„Očekáváme, že v listopadu a prosinci naroste cena za kilo živého kapra z Rybářství Třeboň řádově v ­korunách,“ odhadl předseda představenstva Josef Malecha. Stejnou předpověď dává i menší Klatovské rybářství.

„V nákupním koši spotřebitele je to nevýznamné,“ tvrdí ředitel Václav Voráček. Přesto letos hospodyňky v přípravách na štědrovečerní hostinu sáhnou mnohem hlouběji do svých kapes.

Výrazně totiž podle dat Českého statistického úřadu za září meziročně zdražily také další potraviny, bez kterých se neobejde sváteční menu většiny Čechů.

Nejvíce z nich vyčnívá máslo. Čtvrtkilová kostka stojí v průměru 57 korun, tedy o dvacet korun více než loni. Podle hlasů mlékáren, ale i analýzy ministerstva zemědělství k situaci na trhu s mlékem bude navíc do Vánoc dál zdražovat. Trochu neprávem však máslo zastínilo další položky.

Vejce, cukr, mléko nebo i olej

Vejce, která jsou základem cukroví či trojobalu, zdražila o čtvrtinu. Balení deseti kusů stojí v průměru 32 korun, o šest korun více než loni. Českomoravská drůbežářská unie (ČDU) to vysvětluje loňskou aférou s bakteriemi salmonelózy, která vyvolala stahování milionů vajec z pultů obchodů a nedostatek na trhu. „Cena je podobná v ­celé Evropě. Vajec je po listopadové aféře v Polsku málo,“ řekla předsedkyně představenstva Gabriela Dlouhá.

O dvacet procent se zvedly ceny moučkového cukru a mléka. Ceny mléka se po takzvané „mléčné krizi“ odrazily ode dna a zdražují s ­ním i mléčné výrobky včetně smetany. Její cena meziročně vyskočila o ­12 procent.

Cukr zdražil přesto, že produkční ceny cukrovarů klesly v očekávaní konce produkčních kvót v­ EU. V případě cukru si nejspíš obchodníci „přirazili“ na maržích.

Drahý vánoční nákupní seznam tím nekončí. O více než deset procent zdražilo také vepřové maso, olej, rostlinný tuk na pečení nebo tatarská omáčka. Celkem si Češi letos za tradiční sváteční menu včetně cukroví připlatí minimálně desítky korun.

Některé položky ze svátečního menu naopak zlevní. O sedm procent sterilované okurky a celer, o­ 15 procent mrkev a nejvíce, o ­34­ procent, citrony. Potraviny se výrazně promítají do inflace. Zatímco loni potraviny zlevnily, letos v­ září se na inflaci podílely 41 procenty.

Ceny potravin spíše porostou

Potraviny letos v září zdražily o 6,2 procenta, nejrychleji od července 2013. V dalších měsících může toto číslo klesnout, půjde však jen o optický jev. Ceny s blížícími se svátky zřejmě ještě významně vzrostou. Bylo tomu tak i loni, kdy od září do prosince také většina položek ze svátečních receptur zdražila.

„Od listopadu se v inflaci začne projevovat loňská vyšší základna. Meziroční tempo růstu u potravin tedy zmírní, i pokud jejich ceny neklesnou,“ myslí si hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj ceny jídla v prosinci porostou meziročně o 4 procenta.

Právě loni na podzim začalo skokově zdražovat máslo. Výrazně ale podražil i cukr, vejce nebo rostlinný olej.

Potraviny se letos výrazněji promítají do statistik inflace a téměř se vyrovnají tempu růstu mezd. Za celý loňský rok naopak podle dat Českého statistického úřadu ceny jídla klesly o 1,1 procenta. Cenový skok u­ másla dokonce vyburcoval politiky. ČSSD vyzvala ministerstvo financí, aby nechalo prověřit ceny másla Specializovaným finančním úřadem.

„Inflace v cenách potravin je aktuálně docela vysoká, z historického pohledu je ale takové kolísání normální záležitostí,“ říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Nákupní koš vánočního zboží letos prudce podraží. Na druhou stranu, mezi „svátečními potravinami“ je dost položek, které obvykle na konci roku padají do slev a obchodní řetězce jimi lákají zákazníky k velkým nákupům. Patří mezi ně pivo, cukr, máslo i exotické ovoce.

Právě máslo se však letos v akčních letácích prodejců objevuje méně často a s nižšími slevami. Nejvyšší slevy dosahovaly loni 30 procent, letos jen 23 procent.

Vinu nesou konjunktura, sezónní a politické vlivy

Ceny potravin rostou kvůli konjunktuře, sezonním výkyvům (například neúrodě jablek), ale i politickým vlivům, jako je ukončení mléčných kvót. Například ceny kaprů letos porostou řádově o koruny na kilogram kvůli teplému počasí. „Náklady, které jsme měli na výrobu, byly ovlivněny suchem, které trvá už několik let, a vysokými teplotami,“ uvedl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Producenti nacházejí v rostoucí ekonomice a mzdách oporu pro vyjednávání s obchodními řetězci o­ zvýšení cen. „Všichni přemýšlejí, jak to udělat, aby se procento prodeje ve slevách snížilo. ČR je i premiantem minimálně v Evropě v objemu slev, ale i v jejich hloubce. Všichni by z toho šli rádi ven, ale nikdo nechce začít, protože by tím oslabil svoji tržní pozici,“ řekl MF DNES ředitel významné potravinářské firmy mimo záznam.

Podle serveru Akčníceny.cz však promoakcí zatím neubývá a potraviny se v letácích inzerují někdy i­ s­ padesáti procentními slevami. Výjimkou je právě zmíněné máslo. Je však možné, že právě před Vánocemi sehraje roli žolíka a do letáků se vrátí s výraznými slevami, aby přitáhlo co nejvíce zákazníků.

Vánoční nákupy zařizují Češi „za pět dvanáct“. Největší nápor zažívají obchodní řetězce v posledním týdnu před Štědrým dnem. Ještě předtím však obchody výrazně rozšiřují sortiment. Kromě hraček nabízejí i vánoční stromky. „Ceny by měly být srovnatelné s loňským rokem,“ říká mluvčí Teska Václav Koukolíček.