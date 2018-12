Jízdenky na vlaky jsou do Vánoc vyprodané, o svátcích provoz zeštíhlí

Ty označují vlaky, které nepojedou o Štědrém dni, 25. prosince, na Silvestra, nebo na Nový rok. „V pondělí 24. prosince budou jezdit spoje Českých drah jako ve svátek a tradičně jako každý rok bude okolo 18. až 19. hodiny postupně provoz většiny regionálních i některých dálkových vlaků utlumen,“ uvedly České dráhy. Podobné to je i u soukromé konkurence, která pondělního odpoledně rovněž omezuje počet spojů.

Ve večerních hodinách nepojede ani řada vnitrostátních rychlíků, například poslední rychlík z Prahy hlavního nádraží do Českých Budějovic odjede v 19:31. Omezené budou i jízdy některých dřívějších spojů. Na Štědrý den tak nepojedou například rychlík Vltava v 18:31 ani Jižní expres v 19:01.

Sváteční jízdní řády

Konkurenční RegioJet o Štědrém dni nevypraví vlaky do Košic, podobné to bude i o Silvestru. V opačném směru tedy do Prahy pojedou dva spoje s odjezdy 3:45 a 7:45 z Košic. Války na trase budou končit v Ostravě. Na trasách do Vídně a do Bratislavy pojede jen část vlaků. Spoje, které budou v tomto období odřeknuty se cestujícím nezobrazují v rezervačním systému, doplnil mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Podobně jako o Štědrém dni, pojedou vlaky ČD v úterý 25. prosince podle svátečních jízdních řádů. Klasický sváteční provoz však začne o něco později až mezi šestou a sedmou hodinou ráno. Podle svátečních jízdních řádů pojedou vlaky Českých drah také 26. prosince na 2. svátek vánoční, nižší počet vlaků pojede i následující dny do Silvestra.

Vyprodané jsou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského zejména povinně místenkové vlaky SC Pendolino a IC Opavan, nebo noční posilový expres Bohemia. Naopak na řadě především kratších tras cestující nejsou zvyklí dělat rezervace a spoje i na toto kritické období jsou u nich rezervované zhruba z jedné pětiny.

