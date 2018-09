Z lásky k papíru vznikl byznys. Příbramská Vazárna vyrábí sešity na zakázku

Knihaři už nějakou dobu hlásí, že jejich řemeslo zaniká. Staré knihy jde často koupit v novém vydání, které vyjde levněji než oprava. Také podniky už dávno nevyužívají knihařských služeb a veškeré dokumenty archivují v počítačích.

Knihařské řemeslo však nezmizelo, jen se muselo transformovat. „Tradiční služba jako taková je na úbytě. Pokud to ale někdo umí, má příležitost vyrábět vlastní věci,“ říká Lachman, zakladatel společnosti Vazárna, zakázkového papírnictví, které v příbramské knihařské dílně funguje od roku 2015.

K tradičním opravám knížek, mezi které patří nejčastěji staré kuchařky, se zaměstnanci Vazárny dostanou jen ojediněle. „Lidí, kteří chtějí opravit knihu, je opravdu málo. Od března do května ještě vážeme diplomové práce, ale na celkových tržbách mají tyto služby podíl zhruba jen tři procenta. Základ je pro nás výroba na zakázku. Máme web, díky tomu nás lidé poptávají celorepublikově – chtějí diáře, sešity či třeba fotoalba,“ uvádí Lachman.



Krok do neznáma

Když v roce 2015 knihařskou dílnu se svou partnerkou Hankou Vokatou kupoval, neměl ani jeden s řemeslem zkušenosti. Oba byli bývalí eventoví produkční, Lachman tehdy pracoval ještě jako grafik v reklamní agentuře. Podle svých slov se však stále hledal.

Když jednoho dne navštívil knihařskou dílnu v Příbrami a dozvěděl se, že je na prodej, neváhal. „Jsem snílek a střelec, do věcí skáču po hlavě. Řekl jsem si, že je to příležitost, jak dát papíru duši. Je to skvělé médium, má nepřeberné množství využití,“ popisuje Lachman svou zálibu v papíru.



Oproti automatizovaným dílnám, které jsou schopny vyrobit miliony kusů sešitů za rok, projde malou příbramskou dílnou jen několik tisíc výrobků. Některé zápisníky jsou hotové za třicet minut, výroba fotoalba na zakázku může zabrat třeba i dva dny – tomu také odpovídá cena, která se může vyšplhat i na šest tisíc korun. Měsíční obrat společnosti se pohybuje mezi sto až třemi tisíci korun, záleží na sezóně. Nejvíce zakázek má Vazárna od září do prosince, kdy si mnoho firem objednává produkty na Vánoce.



Začátečnické chyby

Ačkoliv si na začátku podnikání Lachman s Vokatou sáhli na dno, nikdy nepřestali věřit. „Když jsme v roce 2015 dílnu koupili, nevěděli jsme o řemesle skoro nic. Chodila jsem se sem sice učit již tři měsíce předtím ke zkušeným knihařkám, ale najednou tu člověk byl sám. Když se něco porouchalo, nastala panika,“ uvádí Vokatá.

S touhou dělat ty nejkvalitnější výrobky nakoupila s partnerem ty nejdražší materiály od dodavatelů. Ty však přišly vniveč, když se v „učňovských počátcích“ dopouštěli začátečnických chyb. Tržba v prvním měsíci dosáhla jen sedmi tisíc korun a finanční rezervy, které pár měl, zmizely rychleji, než Lachman s Vokatou počítali.



„Měli jsme ale štěstí na lidi, které jsme v rámci podnikání potkávali. Několik měsíců po tom, co jsme knihařství převzali, k nám přišla naše Jana, jak jí říkáme, a ta nás zachránila. Tato zkušená knihařka pracovala v dílně již před naším příchodem a řemeslo dělá už od roku 1981,“ vzpomíná Lachman.



O rozkvět firmy se pak podle Lachmana zasloužili podnikatelé Lukáš Králíček a Martin Dostálek, kteří do Vazárny investovali. „Je to druh podnikání, který může v dnešní době růst do nebe, nemá limity,“ vysvětluje Králíček jeden z důvodů, proč se rozhodl do Vazárny vložit finance.



„Dnešní doba nahrává ručně vyráběným věcem z tuzemska a výrobkům s příběhem. Knihařství je staré řemeslo, na což velká skupina lidí slyší,“ uvádí Lachman. Připouští ale, že stále naráží na zákazníky, pro které je cena rozhodující. „Pořád tu jsou společnosti, které si chtějí zlepšit ,karmu‘ tím, že koupí výrobky z recyklovaného materiálu od firmy, která se snaží šetřit životní prostředí. Chtějí být společensky odpovědné. Ale v momentě, kdy zjistí, že sešit z Číny mohou mít za padesát korun, a my ho nabízíme za devadesát, tak vycouvají,“ dodává Lachman.



V současnosti má Vazárna čtyři zaměstnance – partnery Ondřeje a Hanku, knihařku Janu Kočovou a brigádnici. Doposud nabízela Vazárna své výrobky jen v příbramském designovém obchodě a přímo v dílně. Už teď však vyváží některé své produkty do Španělska, kde spolupracuje s dvěma firmami na zakázkových sešitech, foto albech či obálkách.



V portfoliu má i výrobu kožených zápisníků pro Mezinárodní hokejovou federaci či sešity pro společnost Avast. V následujících měsících má příbramský podnik ambice dostat se do kamenných obchodů po republice. Během příštího roku se chce uchytit až na deseti pobočkách či své produkty prodávat i v Berlíně.