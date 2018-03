Hody, hody, do kolony. O Velikonocích se spustí opravy na D1 i D11

Řidiči, kteří měli smůlu, ve středu stáli na dálnici D1 těsně před Brnem několik hodin na jednom místě. Na 189. kilometru komunikaci uzavřela nehoda dvou kamionů a autobusu. Pět lidí se zranilo.

Nehoda se stala v místě zúžení, kde je uzavřeno několik pruhů. Z hlediska plynulosti provozu je tato situace prakticky to nejhorší, co může řidiče na jejich cestě potkat. Dopravní kolaps.

I proto někteří šoféři s obavami vyhlížejí nadcházející velikonoční víkend, kdy se začne opravovat D1 na třech místech a průjezdných pruhů výrazně ubude.



Stavby kolem Prahy

K tomu je ještě potřeba připočítat páteční začátek rekonstrukce na hradecké dálnici D11 těsně za Prahou. Povrch tam tvoří nerovné panely, takže dálnice opravu rozhodně potřebuje. O Velikonocích se vyplatí i tam vyjet s časovou rezervou.

„Hlavní místa, kde se bude stavět o Velikonocích, jsou tři modernizované úseky na D1 a úsek na D11,“ potvrzuje Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic.

Silničáři ujišťují řidiče, že vybrali nejlepší víkend, který mohli, protože uprostřed velikonočních svátků jezdí nejméně aut. Podle zkušeností z minulých let se však stejně kolony s čekáním do půlhodiny na každém úseku tvoří, protože provoz na D1 i D11 je prostě až příliš hustý.

I dopravní experti, kteří většinou Ředitelství silnic a dálnic kritizují, uznávají, že prostředek Velikonoc se na stavební manévry na dálnici hodí. Třeba Prahu budou stavbaři téměř „obléhat“. Už nyní opravují mosty na Pražském okruhu, kvůli čemuž se tvoří fronty na karlovarské dálnici D6. Rekonstruují i začátek ústecké dálnice D8, takže se vyplatí jet do hlavního města po silnicích nižší kategorie.

Procento hříšných řidičů

Letos poprvé budou radary měřit rychlost téměř na všech právě opravovaných úsecích dálnice D1, konkrétně na čtyřech z pěti. Montéři nejprve umístí v těchto dnech radary na úseky Ostředek–Šternov a u Velkého Meziříčí. Chvíli potrvá testování, takže naostro bude radar měřit v druhé půlce dubna.

Rychlost je na zúžených úsecích omezená na osmdesátku. Za její překročení se obvykle vybírá pokuta tisíc korun a radar nepřipouští žádnou milosrdnou toleranci kromě snad technické odchylky pár kilometrů v hodině.

Dosavadní měření v rekonstruovaných částech dálnice řidiče skutečně umravnilo. Když se s ním před lety začínalo, porušovala předpisy tři procenta šoférů.

Loni už v měřeném úseku Psáře–Soutice šlápl neúměrně na plyn jen zhruba každý stý řidič. „V období od 1. dubna do 31. července spáchalo přestupek celkem 48 380 řidičů, což odpovídá 1,2 procenta automobilů projíždějících modernizovaným úsekem,“ uvedl Jakub Stadler z tiskového odboru ministerstva dopravy.

Měření je pro města dobrým byznysem, takže ke státu se se svým vlastním radarem na D1 přidá i Jihlava – logicky na úseku, který k městu přiléhá.

„Ředitelství silnic a dálnic chtělo systém pořídit. Jenže soutěže na jeho dodání byly opakovaně zrušeny. Proto jsme se nabídli, že systém pořídíme sami,“ informoval mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. Kamerový systém s radary na úsekové měření rychlosti už jihlavská radnice objednala. V polovině dubna zastupitelé rozhodnou, zda si soupravu za zhruba dva miliony korun zakoupí, nebo jen pronajmou.

Měřit se začne v květnu nebo v červnu. Protože úsek Jihlava – Velký Beranov se bude opravovat do července, radar vydrží na dálnici možná jen měsíc. Pak by se měl stěhoval do centra Jihlavy. Na vyřizování pokut město přijme čtyři nové úředníky. Modernizace D1 je zhruba v půlce a skončí v roce 2021.