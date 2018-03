Velikonoční volno rozhýbalo prodeje letenek, Češi odlétají k moři

Velikonoce byly pro cestovní kanceláře a prodejce letenek silným obdobím už před rokem 2015, kdy Čechům v kalendáři přibyl Velký pátek jako den pracovního volna. Podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala se o velikonočním víkendu vždy prodalo o deset procent více leteckých dokladů než v ostatní dny.

Prodloužení volna o jeden den nicméně významně pozměnilo turistické cíle lidí, kteří dovolenou tráví cestováním. V minulosti převažovaly především takzvané eurovíkendy, tedy krátké poznávací zájezdy do evropských měst. Nyní čím dál tím více lidí k volnu připojuje dalších pár dní dovolené a vyráží k moři do nějaké vzdálenější destinace, kde je možné se už na jaře vykoupat.

„Velmi žádané jsou v tomto ohledu například Spojené arabské emiráty, kde už skutečně zbývají poslední volná místa. Ve většině případů volí týdenní pobyt, neboť využívají toho, že si na dva sváteční dny nemusí brát dovolenou,“ uvedl mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Velikonoce letos kromě exotických dovolených a poznávacích pobytů umožňují využít volno k poslednímu výletu na lyže. Svátky jsou totiž o dva týdny dříve než vloni. Rozhodování milovníků sněhu navíc pomáhá to, že pro toto období už ve skiareálech platí mimosezonní slevy, uvedla ředitelka prodejce zájezdů Dovolena.cz Eva Sedlmayerová.

Většina klientů portálu Dovolena.cz letos o Velikonocích zamíří k moři. Zatímco před třemi lety si o tomto termínu vybírala zájezdy k moři polovina všech klientů, letos si pobytový zájezd spojený s koupáním vybralo na 70 procent zákazníků. Největší počet z nich zamíří do tradičního Egypta, který představuje cenově dostupnou destinaci, kde je moře teplé i v zimě.

Kromě této stálice českých leteckých zájezdů je podle Sedlmayerové největší poptávka po Spojených arabských emirátech a Kapverdských a Kanárských ostrovech.

Aktivní míří do Nepálu

U konkurenční firmy Letuška.cz naopak nejvíc klientů zamíří o Velikonocích do Paříže, Amsterdamu nebo Barcelony, což jsou obvyklé cíle eurovíkendů. Ale i na krátkodobé výlety lidé začínají podle Trejbala létat daleko. Z méně tradičních dovolenkových míst roste například prodej letenek do Káthmándú v Nepálu, což svědčí o zájmu lidí o aktivní turistiku, dodal Trejbal.

Kromě cestovních kanceláří a agentur si prodloužení Velikonoc pochvalují i letecké společnosti.

„Velikonoce jsou společně s letní sezonou, kdy jsou poptávány hlavně dovolenkové destinace u moře, v naší oblasti nejsilnějším obdobím. Kromě tradičních turistických cílů se během Velikonoc prodávají letenky také na linky do byznysových destinací, jako je třeba Brusel. To je dáno tím, že se odtamtud vracejí úředníci či byznysmeni do svých domovských zemí, aby tam strávili svátky,“ uvedl mluvčí Českých aerolinií Daniel Šabík.

Výrazně lépe se během Velikonoc prodávají rovněž letenky do Prahy. Až čtyři pětiny cestujících s ČSA tvoří cizinci. V období Velikonoc je pak mezi cestujícími do Prahy nejvíc Italů, Švédů, Dánů a dalších obyvatel severských států.

Kromě Velikonoc je pro České aerolinie významným obdobím začátek května, kdy Rusové slaví svátky práce, jara a den vítězství. Během této doby totiž hojně cestují.