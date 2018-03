Místa ve vlacích na Velikonoce rychle ubývají, dopravci posílí spoje

Dopravci předpokládají, že oproti běžnému víkendu bude poptávka po cestování v období Velikonoc až o 30 procent vyšší. Největší nápor vlakové spoje čeká zejména ve čtvrtek v odpoledních hodinách, ve směru z Prahy na Moravu a v pondělí, ve směru z Moravy do Prahy.

„RegioJet dá v souvislosti s Velikonocemi do prodeje několik tisíc posilových míst ve svých vlakových a autobusových spojích,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí společnosti Student Agency Aleš Ondrůj.

RegioJet posílí vlakové spoje z Prahy do Ostravy a Košic, z Prahy do Brna a Bratislavy i vybrané autobusové spoje na klíčových vnitrostátních a mezinárodních trasách. „Doporučujeme cestujícím, aby průběžně sledovali rezervační systém a rezervaci pro cestu na Velikonoce a následně zpět si udělali co nejdříve, jak jsou příslušná místa k dispozici,“ doporučil Ondrůj s tím, že dopravce zařazuje posilové spoje průběžně.

Posilování plánují i České dráhy, které začnou zařazovat další dálkové vlaky ve směru z Prahy již ve čtvrtek, v pondělí pak posílí své spoje v opačném směru. „Kapacita pravidelných vlakových spojů na hlavních tratích se tak během velikonočních svátků zvýší v řádu stovek míst k sezení. Abychom tento nápor zvládli, přizpůsobujeme samozřejmě i nasazení dispečerského aparátu, zaměstnanců v depech a dalšího našeho personálu,“ sdělil mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Přesto podle něj lze očekávat, že vlaky budou silně obsazené a zákazníci by proto měli myslet na včasný nákup místenek. „Například ve čtvrtek odpoledne jsou některá pendolina směrem na Moravu již téměř vyprodaná, stejně tak pendolina v pondělí ve směru do Prahy,“ dodal Joklík.

Leo Express posilovat nebude. „V období Velikonoc jsou naše spoje standardně velmi vytížené. I v těch nejvytíženějších však mohou zákazníci jízdenky stále zakoupit v případě, že některý ze stávajících cestujících jízdu odřekne,“ řekl tiskový mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.

Zdražovat se o Velikonocích nebude

Ačkoliv budou vlaky během velikonočních svátků hodně vytížené, dopravci neplánují změnu cen jízdného. „RegioJet nezavádí v souvislosti s Velikonocemi žádný speciální tarif – ve vlacích a autobusových spojích platí běžný tarif pro cestování před a během víkendových dní,“ řekl Ondrůj dodal, že cena u vlakových spojů se nebude měnit ani s tím, jak poroste obsazenost spoje.

Zdražovat se nechystá ani Leo Express, který má svůj ceník postavený na tom, jak je vlak plný a s jakým předstihem si zákazník provede rezervaci. Čím dříve si cestující jízdenku zakoupí, tím je pro něj levnější.

Stejné ceny jako ve standardní nabídce zachovají i České dráhy. Během tohoto období ale nebudou nabízet některé slevy.