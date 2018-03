Velká Británie přišla kvůli extrémní zimě o miliardu liber denně

Nejdříve zasáhla Británii mrazivá „Bestie z východu“ (Beast from the East), přičemž padl absolutní teplotní rekord pro 24hodinový úsek během měsíce března. Na konci týdne se pak přes jih britských ostrovů prohnala zimní bouře Emma, ještě zvýraznila už tak velký dopravní chaos. Zrušeny byly stovky letů, pozemní doprava byla ochromena a úřady několik dní nedoporučovaly lidem vyjíždět na silnice, pokud to nebylo absolutně nezbytné.

Lidé tak nechodili nakupovat, nenavštěvovali divadla, kina, restaurace a nevěnovali se běžným volnočasovým aktivitám, vysvětluje vedoucí pracovník prognostické skupiny EY ITEM Howard Archer. To vše snižuje výkon ekonomiky, navíc výrobní plány britských společností budou narušeny zpožděním dodávek surovin.

„Je možné, že drsné počasí zpomalí v prvním čtvrtletí růst HDP o desetinu procenta, o dvě desetiny pakliže tyto podmínky přetrvají,“ uvedl Archer. Podle expertů má mimořádná zima největší dopad na stavební průmysl, který mohl během tří nejhorších dní přijít až o dvě miliardy liber.

Centrum pro ekonomiku a výzkum obchodu (CEBR) odhaduje, že se výkon ekonomiky snížil o 20 procent. „Když započteme všechny různé faktory, dovede nás to k odhadu, že výkon Spojeného království je oproti normálu nižší přibližně o miliardu liber denně,“ uvedlo CEBR. Šlo tak pravděpodobně o nejnákladnější rozmar počasí na britských ostrovech od předvánočního sněžení v roce 2010, napsal The Observer.

Podle listu The Telegraph platí ve Skotsku pro neděli výstraha na nové přívaly sněhu. V Anglii a Severním Irsku pak platí varování před mrazy. Přesto se má během dne postupně oteplovat a zejména v jižní části ostrovního království by se mohlo oteplit až k devíti stupňům nad nulou.