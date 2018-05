Mladí jsou vůči generaci svých rodičů v nevýhodě, navrhuje nadace novou dávku

Mileniálové by měli v pětadvaceti letech věku obdržet od státu jednorázovou dávku ve výši zhruba deset tisíc liber. Navrhuje to britská nezisková organizace Resolution Foundation, podle níž by opatření pomohlo ekonomicky nastartovat mladé v období, kdy si shánějí bydlení a rozjíždějí kariéru, a napravit mezigenerační nerovnováhu.