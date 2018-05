Venezuelská měna je téměř bezcenná, lidé z ní vyrábějí kabelky a obrazy

Jesus Campos a jeho žena Gabriela opouštějí každé ráno svůj skromný domov ověšeni barevnými kabelkami a peněženkami. Nejsou to však obyčejné kabelky. Jsou vyrobeny z bolívarů – venezuelské měny.



Jak uvedl německý deník Deutsche Welle, na každou kabelku padne osm set venezuelských bolívarů, které jsou pevně složené a sešité dohromady. Peněženky jsou vyrobeny z dvou set kusů bezcenné venezuelské měny.

Campos říká, že za bankovky, které použije na vytvoření jedné peněženky, by si ve Venezuele nekoupil ani nealkoholický nápoj. V Kolumbii prodává velké kabelky za zhruba deset dolarů (217 korun), což je dost na nákup kila hovězího, bochníku chleba, zeleniny a vody v láhvi, kterou si doma nemůže dovolit. „Někdy se mě lidé ptají, jestli je to vyrobené z fotokopií bolívarů. Ale to by vůbec nebylo výhodné. Levnější je používat pravou měnu,“ říká Campos.

Měsíční mzda za kilogram hovězího masa

Tašky z bolívarů ukazují, jak někteří venezuelští přistěhovalci kreativním způsobem bojují o přežití. Výrobky jsou zároveň dramatickým příkladem toho, jak extrémní je inflace ve Venezuele, kde pokračující ekonomická krize nutí každý den tisíce lidí opustit svou zemi.

Podle Steva Hankeho, profesora aplikované ekonomiky z univerzity Johna Hopkinse v USA, vzrostla inflace ve Venezuele za posledních dvanáct měsíců o šestnáct tisíc procent. Venezuelská centrální banka od roku 2015 nezveřejňuje statistiky inflace, což kritici popisují jako snahu skrýt závažnost problému. Propadající se hodnota bolívaru je ale zřejmá každému, kdo v jihoamerické zemi zavítá do supermarketu. Kilo hovězího masa se nyní prodává za 2,7 milionu bolívarů, což je zhruba stejná částka jako měsíční minimální mzda v zemi. Šálek kávy, který stál před rokem dva tisíce bolívarů, se nyní prodává za dvě stě tisíc.

Hyperinflace, nedostatek potravin a narůstající kriminalita způsobují, že lidé prchají do okolních zemí, jako je Kolumbie, Ekvádor, Brazílie a Peru. Podle Mezinárodní organizace pro migraci opustil zemi od roku 2015 více než milion Venezuelanů.

Jesus Campos říká, že když před čtyřmi měsíci emigroval do Cúcuty, začal prodávat Venezuelanům, kteří denně chodí do Kolumbie hledat jídlo, léky a práci, rýžový pudink. Campos prodával dezert za 45 tisíc bolívarů. Od svých zákazníků většinou obdržel pytle plné stobolívarových bankovek. „Mnoho úřadů tyto bankovky nepřijalo, takže mě napadlo, že je mohu změnit na něco užitečnějšího,“ vysvětlil Campos to, jak vznikl jeho podnikatelský nápad.

Campos se už dříve naučil, jak vyrobit tašky z vyhozených cigaretových krabiček a papíru z časopisů. Takže jen změnil surovinu. „Nyní máme konečně dost peněz na to, abychom se najedli a zaplatili nájem,“ sdělil.

Umění v době krize

Campos není jediný umělec, který jako surovinu používá bolívary. Ve venezuelském městě San Cristobal je venezuelská měna plátnem pro grafika Jose Luise Leona. Jeho kresby fixem nebo lakem na nehty vyobrazují na bankovkách současné události, venezuelské turistické spoty a populární japonské karikatury. Hotová díla prezentuje na Instagramu.

25letý umělec prodává své výrobky za sto dolarů (2 171 korun) zákazníkům, kteří žijí ve Spojených státech. Ve Venezuele je nabízí za podstatně nižší částku, která se pohybuje od dvou do dvaceti dolarů (43 až 434 korun). Jedno z jeho děl bylo dokonce vystaveno v umělecké galerii v Caracasu.