Venezuela kvůli inflaci škrtne na bankovkách tři nuly

Venezuelský bolívar na černém trhu od dubna 2013, kdy se Maduro ujal funkce, klesl vůči dolaru o 99,99 procenta. To znamená, že tolik bolívarů, kolik bylo možné koupit za 100 dolarů před jeho nástupem funkce, lze teď získat za jeden americký cent.



Maduro představil změnu jako pozitivní vývoj, který má ochránit Venezuelu před spekulanty a ekonomickou válkou vedenou Spojenými státy americkými proti členům Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Podle kritiků není opatření žádným všelékem pro venezuelský ekonomický chaos. Je pouze psychologickým manévrem, který má způsobit, aby Venezuelané zapomněli na dopady prudkého růstu cen, který ekonomové označují jako hyperinflaci.

Změna zdánlivě vypadá jako revalvace, tedy zhodnocení měny. Ekonomové ji však považují pouze za změnu nominální hodnoty, protože země nemění hodnotu oficiálního směnného kurzu. Venezuela vyškrtla tři nuly na bankovkách už před deseti lety.

Hlad a nedostatek léků

Zemi již pět let trápí recese, kvůli které miliony Venezuelanů trpí nedostatkem potravin a léků. Kritici obviňují ze současného stavu neschopnost vlády a korupci. Maduro tvrdí, že špatný stav Venezuely způsobuje nepřátelství západních zemí a pokles cen ropy. Spotřebitelské ceny v zemi za dvanáct měsíců do února podle odhadů opozice stouply o 6 147 procent. To je v souladu s odhady nezávislých ekonomů. Venezuela vlastní jedny z největších zásob ropy na světě a kdysi patřila k nejbohatším zemím Latinské Ameriky.

Kilogram cukru stojí v zemi nyní zhruba 250 000 bolívarů. Minimální měsíční mzda je necelých 400 000 bolívarů, což spolu s potravinovým bonusem činí na černém trhu 5,6 dolaru (116 korun). Nejvyšší nominální bankovkou je v současnosti bankovka v hodnotě 100 000 bolívarů, což na černém trhu odpovídá hodnotě 50 centů (deset korun), napsaly agentury AP a Reuters.