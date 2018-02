Státní kryptoměna petro má zachránit venezuelskou ekonomiku

Mezinárodní měnový fond předpovídá, že venezuelská míra inflace letos dosáhne 13 tisíc procent, přičemž ekonomika země se zmenší o 15 procent. Situace v zemi je natolik kritická, že ji agentura Bloomberg ve svém žebříčku bídy zařadila na první místo. (Více si můžete přečíst v článku Bez práce a vyhlídky žádné. Bída je nejvíce cítit ve Venezuele).

Prezident Nicolas Maduro podle televize CNBC doufá, že vlastní digitální měna pomůže zemi dostat z hluboké hospodářské krize a zároveň obejít západní sankce. Ty na zemi uvalily kvůli autokratické vládě prezidenta Nicolase Madura Spojené státy i Evropská unie. Britská konzultační společnost Economist Intelligence Unit snížila minulý rok Index demokracie Venezuely z „hybridního režimu“ na režim „autoritářský“.

Venezuelská kryptoměna petro bude podle vlády kryta ropnými, plynovými, zlatými a diamantovými rezervami. Venezuelský regulátor měny v pátek sdělil, že bude čerpat investice z Kataru, Turecka a dalších zemí Středního východu, stejně jako z Evropy i USA. Petro zpočátku nebude dostupné ve venezuelské měně bolívar. Ta se totiž zhroutila kvůli ochromující inflaci, která zemi sužuje.

Množí se pochybnosti

Odborníci upozorňují, že nová kryptoměna pravděpodobně nepřiláká výraznější investice. Narůstá počet skeptiků, kteří jsou přesvědčeni, že digitální měna nebude mít pro ekonomiku a obyvatele Venezuely velký přínos. Venezuelský novinář, politolog a blogger Francisco Toro uvedl, že Venezuela ke kroku přistoupila ze zoufalství, které plyne z ekonomické izolace vedené USA. „Pokoušeli se najít způsob, jak se vyhnout sankcím proti praní špinavých peněz a kryptoměna je jedním ze způsobů, jak to udělat,“ řekl Toro, který je redaktorem blogu Caras Chronicles.

Podle serveru The Verge, svůj nesouhlas s měnou vyjádřil venezuelský opozicí vedený parlament . Ten varoval investory, že poté, co Maduro opustí úřad, bude měna bezcenná. Zákonodárce Jorge Millan v lednu na Twitteru uvedl, že Maduro „hlásili vydání kryptoměny, která je nelegální a neústavní. Je to další podvod režimu.“

Na pochybnou povahu venezuelské kryptoměny poukázali i ekonomové. Americká státní pokladna varovala investory, aby k petru přistupovali vzhledem k americkým sankcím opatrně.