Bez věrnostní karty ani krok. Tři čtvrtiny Čechů vlastní alespoň jednu

Věrnostní karty nejčastěji sbírají ženy (až 80 procent). Špatně na tom nejsou ale ani muži. Věrnostní kartu vlastní až 66 procent z nich. Polovina dotázaných potvrdila, že kartu pravidelně využívá alespoň jednou až dvakrát za měsíc. Více než polovina dotázaných ji používá v supermarketech.

Kvůli nákupům v odvětví zdraví a krásy, si kartičku pořídilo necelých 14 procent respondentů. V módních obchodech ji využívá jen 10 procent. Zákazníci ale s věrnostními kartami nejsou příliš spokojeni. Až 45 procent z nich považuje odměny za nákupy za nedostatečné.



„Potvrzuje se, že Češi mají věrnostní karty a věrnostní programy dlouhodobě rádi. Preference zákazníků se však stále vyvíjejí a firmy musí reagovat věrnostními a motivačními programy. Zákazník například stále více požaduje personalizovanou digitální interakci a zábavu,“ prozrazuje o chování Čechů jednatel Rondo.cz Jan Hřebabecký a dodává, že mezi nejoblíbenější patří sbírání výhod v supermarketech.

Digitalizace věrnostní karty posílí

„Dlouhodobá péče o věrnost zákazníků ke značce, ať už se pohybuje v jakémkoli odvětví, je spolu s jejich pozitivní motivací a péčí o kvalitní zákaznickou zkušenost základem zdravého rozvoje každého podnikání. Firmy musí nutně sledovat aktuální trendy, protože jinak jim ujede vlak. V oblasti věrnostních karet je jedním z takových trendů jejich digitalizace,“ dodává Hřebabecký.



Digitalizaci věrnostních karet, tedy převod věrnostních karet do aplikací v mobilních telefonech by podle průzkumu ocenila většina dotázaných. Téměř 70 procent lidí si myslí, že by tyto karty v digitalizované podobě využívali více. Čtvrtina majitelů věrnostních karet by je ale více nevyužívala ani po jejich digitalizaci.

Zájem o digitální verzi věrnostních karet potvrzuje i David Belžík z aplikace Portmonka. „Naši aplikaci si již stáhlo přes 420 tisíc lidí. Přibližně 60 procent z nich jsou muži. Mezi nejoblíbenější kategorie patří na prvním místě nákupy drogerie a parfumerie, dále nákupy módního a sportovního zboží a také potravin a nápojů,“ řekl iDNES.cz Belžík s tím, že nejvíce věrnostní programy využívají lidé v Praze (25 procent).