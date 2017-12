Budoucnost energetiky? Holandsko chce vytvořit umělý ostrov s větrnou farmou

Radikální projekt plánuje vybudování ostrova, který by sloužil jako rozbočovač pro obrovskou pobřežní větrnou farmu. Ta by obklopovala umělý ostrov, který Holanďané chtějí vybudovat na písčině Dogger Bank. Dogger Bank, která se rozkládá 125 kilometrů od východního pobřeží Yorkshire, byla označena jako potenciálně větrná a mělká lokalita. Napájecí rozbočovač by posílal elektřinu přes dálkový kabel do Spojeného království a Nizozemska, případně do Belgie, Německa a Dánska.



Společnost TenneT, nizozemský ekvivalent britské společnosti National Grid, je velkým zastáncem projektu. Nedávno sdílela zjištění z dřívější studie. Ta uvádí, že by tento plán mohl být o miliardy eur levnější, než jsou konvenční větrné elektrárny a mezinárodní silové kabely.

„Sci-fi“ návrh je odpovědí na tlak ze strany průmyslu, který vyžaduje rozvoj větrných elektráren na pobřeží. Ty jsou totiž vytlačovány stále dál od pobřeží, což citelně zvyšuje náklady. Podle Roba van der Haga, který řídí program pro rozvoj pobřežní větrné rozvodny společnosti TenneT, je důležité, aby se průmysl i nadále snažil snižovat náklady. Jelikož každý další kilometr směrem do moře znamená další kilometr drahé kabeláže, firma je přesvědčena, že je zapotřebí zvolit nové, neobvyklé řešení.

Umělý ostrov by umožnil úspory z rozsahu, vyšší rychlost větru a kabely, které by převáděly energii z pobřežních trubín na ostrov, by byly levnější. Aby bylo možné na umělý ostrov umístit všechna zařízení, měl by mít zhruba 5 až 6 kilometrů čtverečních, což je přibližně pětina velikosti ostrova Hayling v kanálu La Manche.

Hlavní překážkou jsou finance

I když společnost TenneT může investovat do výstavby ostrova a centrálního střediska 1,5 miliardy liber, nemá povolení vyrábět elektřinu. Její výrobu by však mohla přenechat pobočkám pobřežních větrných elektráren, jako jsou dánská společnost Ørsted nebo německá společnost Innogy. Pokud se chce TenneT připojit, musí najít také další provozovatele energetických sítí. Například britskou National Grid, která by pomohla zaplatit dálkové napájecí kabely.

K dalším krokům se přejde v roce 2018, kdy bude v Nizozemsku zveřejněna první podoba harmonogramu. Pokud vše půjde dobře, ostrov by podle Van der Haga mohl být hotový v roce 2027. Poté by následovalo vybudování větrných elektráren.

Společnost TenneT si myslí, že projekt zvládne větrné elektrárny s kapacitou 30 GW, což je více než dvojnásobek současných větrných pobřežních elektráren v celé Evropě. Tento fakt by mohl přitáhnout nové investory.

Projekt si získal i důvěru veřejnosti. Dánský velvyslanec v Nizozemsku řekl, že plány a vize jsou zajímavé. Také společnost Innogy, která do projektu není nijak zapojena, uvedla, že plán je velmi zajímavý a důvěryhodný. Jediné, co odborníkům dělá vrásky na čele, je financování projektu.