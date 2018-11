Chybí lidé do věznic. Lákají na náborový příspěvek až 150 tisíc

Platy se loni na jaře zvýšily bezpečnostním složkám o deset procent. K vyššímu zájmu o práci ve věznicích to nepřispělo, zřejmě i proto, že se platy zvýšily i jinde, například u policie.

Platy ve věznicích se liší podle regionů. Nejvyšší jsou samozřejmě v Praze. Tam si strážný vydělá od 26 710 do 37 060 korun a navíc může dosáhnout na náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun.

Strážný v Českých Budějovicích si přijde na 22 tisíc korun a v Praze, ve Vazební věznici Teplice na 18 840 korun až 25 500 Kč. Příslušníci Vězeňské služby věznice ve Stráži pod Ralskem si vydělají od 23 720 korun měsíčně. Služba je láká na náborový příspěvek sto tisíc korun. Nabízí i šest týdnů dovolené, možnost získání nájemního bytu v Mimoni a okolí, příspěvek 8 tisíc na kulturu a sport a další benefity. Šestitýdenní dovolená je ve vězeňské službě běžná.

Hospodářské noviny uvedly, že Vězeňské správě chybí až stovky lidí. Například v pražských věznicích na Pankráci a v Ruzyni se nedostává skoro desetina lidí, zejména dozorců a strážných. Realizují se proto přesuny pracovníků odjinud.

Nízkému zájmu o profesi mají pomoci nebývale vysoké náborové příspěvky. Ty podle listu dosahují až 150 tisíc korun. Dosáhne na něj každý, kdo projde zkušební lhůtou a podepíše smlouvu na šest let. Maximální zmíněnou částku mohou čerpat ti, kteří přijdou sloužit do Prahy nebo do jedné z nejtěžších tuzemských věznic ve Valdicích na Jičínsku.

Ještě hůř na tom jsou věznice s počty lékařů. Aktuálně jich chybí kolem čtyřiceti. Většina z těch stávajících je přitom v důchodovém věku nebo těsně před ním a mladí se do věznic nehrnou. Průměrný věk lékařů je podle Vězeňské služby 57 let.