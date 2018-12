VIDEA ROKU: Vodka, mrkev i chlupy v podpaží. Nejlepší reklamy roku 2018

Zakázaná reklama: Mrkev nabádá děti k pití alkoholu

Z britských obrazovek musela zmizet reklama s roztomilou animovanou mrkví jménem Kevin. Zelenina, která se úspěšně prodává jako plyšová hračka v supermarketech, totiž vidí kolem sebe duchy. Zjevují se jí ale i láhve s prémiovým alkoholem.

Nová kampaň chlupatých žen: holení je jen volba

Chloupky na těle jsou pro moderní ženy společensky nepřijatelné. To ostatně dokazují i reklamy na holicí strojky, ve kterých mají ženy dokonale hladké nohy už před použitím žiletky. Tedy alespoň doposud měly. Reklama na holicí pěnu Billie totiž zobrazuje ženy zcela přirozeně. S chloupky v podpaží i na nohou. Současně ženy ujišťuje o tom, že holení je volba.



Výrobce skotské se inspiroval Hrou o trůny

Nejprodávanější skotská whisky na světě Johnnie Walker vydává limitovanou edici inspirovanou seriálem od HBO Hra o trůny. Fanouškům nabídne skotskou s názvem „White Walker“ odkazujícím na postavy připomínající zmrzlé nemrtvé. Další whisky nesou jména nejmocnějších rodů, které v seriálu figurují.

Hyundai útočí okopírovanou reklamou

Reklamy Air Bank se „zlým“ a „hodným“ bankéřem zná asi každý, na obrazovkách se drží už roky. Přesto se v televizích objevily spoty, které připomínají jejich klon. Značka automobilů Hyundai se v reklamní kampani vymezuje proti předražené a tradiční značce.

Zaměstnanci Absolut v novém virálním videu odhalili naprosto vše

Ikonická značka švédské vodky Absolut vyslala do světa virální video, kde se zaměstnanci společnosti nebojí odhalit naprosto vše – sebe i svou práci. Vítejte ve světě vodky Absolut, která jde s kůži na trh: The Vodka with Nothing to Hide.