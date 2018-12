VIDEA ROKU 2018: Supertryskáč pro miliardáře i fronty na nové dvacky

ČNB v obležení. Stovky lidí chtějí nové „dvacky“

Česká národní banka začala pouštět do oběhu dvacetikoruny s portréty Masaryka, Beneše a Štefánika. Ti, kteří se rozhodli nečekat, až se k nim platidlo dostane běžnou cestou, si mince mohou vyzvednout v pobočkách centrální banky. Například v Praze si však museli vystát několikahodinovou frontu. Mince se už objevily za několik stovek i na Aukru.



Aero Vodochody představilo novou stíhačku L39-NG

Na „roll-outu“ společnost Aero Vodochody poprvé představila finální podobu nového letounu L-39NG. Letoun by měl být schopen plnit roli lehkého bitevníku a současně sloužit k plnohodnotnému výcviku pilotů moderních vzdušných sil, uvádí společnost na svých webových stránkách.



Zákulisí hypermarketu. Takto v něm vyrábí pečivo

Hypermarkety nabízejí lidem obvykle několik desítek druhů pečiva. Jsou to většinou dopékané zmražené výrobky, nebo pekaři poctivě zadělávají, tvarují, plní a zdobí těsto? Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal vyrazil do Tesca na Zličíně zákulisí obchodního řetězce prozkoumat. A sám, ač nezkušený pekař, několik druhů pečiva připravil. I když to nedopadlo úplně nejlépe.



Nový Airbus Beluga XL poprvé vzlétl z letiště

Vysokokapacitní nákladní letoun Airbus Beluga XL letos poprvé vzlétl. Obrovský stroj, který svým vzhledem nápadně připomíná velrybu, bude sloužit k přepravě celých dílů letadel. Po měsících testování absolvoval první model svého druhu úspěšný zkušební let z letiště Toulouse-Blagnac v jižní Francii.



Supertryskáč pro miliardáře aneb budoucnost létání



Společnost General Electric, u nás známá především díky své bankovní divizi, v pondělí oznámila dokončení vývoje motoru pro komerční nadzvukový letoun Aerion Supersonic AS2. Ten by podle plánu měl začít pravidelně létat v roce 2025.



Muž šel 22 kilometrů pěšky. Šéf mu daroval auto

Walter Carr, osmnáctiletý nováček ve stěhovací firmě Bellhops, měl svou první práci odvést v domě v americkém Pelhamu. Večer se mu však rozbilo auto. Rozhodl se tedy, že ze svého bydliště v Homewoodu půjde do práce pěšky. O půlnoci vyrazil na cestu, která mu nakonec zabrala čtyři hodiny.