Vietnamci si budou muset počkat. Vláda přiškrtila víza pro podnikání

“Důvodem pro přijetí tohoto opatření je dlouhodobě vysoký počet těchto žádostí na českém zastupitelském úřadu v Hanoji a jeho kapacitní přetížení a zároveň rizika, která mimo jiné projednala Bezpečnostní rada státu,“ uvedl ve čtvrtek ministr Jan Hamáček (ČSSD).

Dodal, že s ohledem na početnou tuzemskou vietnamskou komunitu je pro Česko v tuto chvíli prioritou příjem žádostí o pobyt za účelem sloučení rodiny.

Ministerstvo zahraničích věcí ČR v návaznosti na rozhodnutí vlády vydalo instrukci, aby Velvyslanectví ČR v Hanoji pozastavilo příjem výše uvedených žádostí s platností od středy.

Odezvu vietnamských organizací, které působí v Česku, redakce iDNES.cz zjišťuje.

Česko trpí nedostatkem pracovních sil

„Kritický nedostatek kvalifikovaných pracovních sil ve výrobě zavedl české podnikatele do Vietnamu už před dvěma a půl lety, kde se poohlíželi mimo jiné v Hanoji po kvalifikované pracovní síle během podnikatelské mise organizované Hospodářskou komorou,“ uvedl k programu tiskový mluvčí komory Miroslav Diro. Dodal, že Vietnamu je 200 tisíc česky nebo slovensky hovořících Vietnamců, kteří u nás pracovali nebo studovali.

Česká republika tuto komparativní výhodu přitom nijak nevyužila. Náborové akce podle Dira narazily právě u problémů se získáváním víz.

Podle informací iDNES.cz se běžně stává, že musí uchazeči o pobyt v České republice hradit různým překupníkům ve Vietnamu až 20 tisíc amerických dolarů. Daná částka slouží jako poplatek za zprostředkování pohovorů na tamním konzulátu. Poté co dorazí do České republiky, jsou vůči těmto zprostředkovatelům zatíženi dluhy.

Možná bezpečnostní rizika

O bezpečnostních rizicích v souvislosti s vízy pro Vietnamce mluvil na konci června ve Sněmovně i bývalý ministr zahraničí a předseda sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD). Uvedl tehdy, že ve Vietnamu je špatná situace s vydáváním víz do Česka a že se věcí zabývala i Bezpečnostní rada státu. Z Vietnamu se podle něj stalo bezpečnostní riziko prvního řádu.

„Vietnam je prostě organizovaný zločin. Já když jsem byl v Hanoji a v Saigonu, tak se mi Vietnamci omlouvali, normální Vietnamci, že nám prostě takovýmto způsobem posílají takovýto rozsah zločinu do České republiky,“ řekl ve výboru.

Zaorálek také uvedl, že hlavním problémem mezi Českem a Německem je výroba pervitinu a čínské nebo vietnamské gangy, které ho vyrábějí. „Škody způsobené České republice jsou takového rozsahu, to byly desítky miliard, to si pamatuji, že i (bývalý ministr financí a nynější premiér) Andrej Babiš (ANO) byl šokovaný, když viděl ty sumy, jaké ztráty to jsou pro Českou republiku,“ řekl Zaorálek.

Vietnamská ambasáda se proti Zaorálkovým slovům na začátku července ohradila, ministerstvo zahraničí v reakci na to ujistilo vietnamské diplomaty, že Zaorálkova slova neodrážejí oficiální pozici Česka.

V souvislosti s pozastavením příjmu žádostí o pracovní víza pro občany Vietnamu ve čtvrtek ministerstvo zahraničí připomnělo, že požadavky zaměstnavatelů na zajištění pracovních sil ze zahraničí se nyní pokrývají prostřednictvím zaměstnaneckých karet pro občany Ukrajiny, Mongolska, Filipín a Srbska. „Celkem se jedná o udělení 24 000 zaměstnaneckých karet v roce 2018,“ uvedlo ministerstvo.