Kdo zachrání chřadnoucí Vítkovice? Firma hledá nového investora

Dohoda nabude účinnosti ve středu a platit bude do 31. března. V úterá to sdělila mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Identita budoucího investora zatím nebyla zveřejněna.

„Představenstvo společnosti Vítkovice Heavy Machinery, dceřiné firmy strojírenských Vítkovic, dohodlo s odbory možnost fázování výroby a osmdesátiprocentních náhrad mezd pro zaměstnance, které nebude firma dočasně využívat ve výrobě. Důvodem je nedostatek provozního kapitálu,“ uvedla Kijonková.

Bez investora to nepůjde

Nedostatek provozního kapitálu sice firma řeší převážně nebankovním tollingovým financováním s několika subjekty a také dohodami s dodavateli a odběrateli, potřebuje ale další peníze, aby mohla vyrábět na plnou kapacitu. „Řešením pro budoucnost je vstup investora, který odkoupí podstatnou část podílu akcií VHM od mateřských Vítkovic, a. s. Takového investora již máme a prostřednictvím renomované poradenské společnosti připravujeme jeho vstup,“ uvedl v úterý předseda představenstva VHM Martin Žák.

Vítkovice Heavy Machinery mají zhruba 1100 zaměstnanců, možnost osmdesátiprocentních náhrad mezd se týká 800 z nich. „Lidé se budou ve výrobě i administrativě střídat podle potřeb firmy a s ohledem na obory výrobků s tím, že povoláváni do zaměstnání mohou být do dvou dnů. Ujednání počítá s tím, že tento režim lze využít pro každého z 800 výrobních a administrativních THP zaměstnanců VHM. Neznamená to ale, že bude doma všech 800 pracovníků současně,“ uvedla Kijonková.

Odboráři ve firmě jsou od října ve stávkové pohotovosti. Hlavním důvodem pro její vyhlášení bylo opožděné vyplácení mezd. Odbory nyní čekají na další vývoj ve firmě a právě zajištění financování.

„Byli jsme oslovení vedením a máme tam spolurozhodování o té výluce. Vedení navrhovalo 60 procent, my jsme nakonec neustoupili a domluvili jsme se na 80 procentech. Bude se to týkat pouze zaměstnanců, kteří zrovna nebudou mít zakázkové naplnění práce,“ řekl předseda Základní organizace OS KOVO Vítkovice Těžká technika Martin Sýkora.

Vítkovice Heavy Machinery jsou producentem ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. Martin Žák společnost řídí od října.

Ve skupině Vítkovice Machinery Group je přes 20 firem, které mají dohromady asi 3000 zaměstnanců. Předloni se čtyři firmy ze skupiny dostaly do finančních potíží: Vítkovice Power Engineering později skončily v konkurzu, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont mají povolenou reorganizaci a reorganizace Vítkovic Envi už úspěšně skončila. Ze skupiny se před rokem osamostatnil lahvárenský Cylinders Holding, několik firem skupina prodala.