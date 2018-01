EET se měnit nebude. Vláda odmítla zúžení pouze na registrované plátce DPH

Podle vládních legislativců omezení okruhu povinných subjektů na plátce DPH je příliš zužující s ohledem na potřebné naplnění efektivity zákona.



S návrhem novely zákona o EET přišla pětice stran: ODS, SPD, TOP 09, Piráti a STAN. Pod návrhem nejsou podpisy poslanců ANO, KSČM, KDU-ČSL a ČSSD. Předkládající poslanci argumentují tím, že podoba zákona o EET není ani po nedávném zásahu Ústavního soudu přijatelná, když nepřiměřeným způsobem zasahuje zejména ty nejmenší podnikatele.

Soud loni v prosinci například zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Soud také zrušil sérii zmocňovacích ustanovení, díky kterým vláda mohla některé tržby vyloučit z EET úplně, případně je převést do zjednodušeného režimu.

Předkladatelé poukazují i na odlišné stanovisko třetiny ústavních soudců, podle kterých představuje EET mimo jiné zatížení podnikatelů další starostí.

Podle návrhu poslanců by proto evidenci tržeb podléhali pouze registrovaní plátci DPH, tedy takoví, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců přesáhl jeden milion korun, případně se k dani registrovali dobrovolně.

Vláda ale argumentuje například tím, že podnikatelé často obcházejí zmíněnou hranici obratu pro registraci tím, že vykazují nižší tržby. Uvádí také, že při navrhovaném obratu by se výjimka týkala většiny podnikatelů, EET by zcela ztratila efektivitu a působila by dokonce proti narovnání podnikatelského prostředí.

Vláda poukazuje i na to, že návrh zmiňuje pouze registrované plátce DPH, nikoli všechny. Odvolává se přitom na to, že plátcem se stává osoba, která překročí milionový obrat, a toto postavení nezávisí na tom, zda se přitom zaregistrovala.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou předlohu k projednání poslanci. Zatím není jisté, kdy se k tomu dostanou.