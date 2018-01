Železnici hrozí chaos. Vláda zaskočila dopravce jízdným zdarma

Skokový nárůst cestujících očekávají České dráhy zejména na dálkových trasách a v příměstské dopravě. Předpokládají ale, že se jim nárůst cestujících podaří zvládnout, přestože kapacita příměstských tras je velice napjatá. Situace by tak vůbec nemusela být jednoduchá například v okolí hlavního města, kde již nyní vytíženost kolejí neumožňuje do jízdního řádu přidávat nové vlaky a stávající spoje jezdí plně vytížené.

„Každý nový cestující zejména v ranní špičce pro nás může znamenat komplikace,“ připustil mluvčí koordinátora pražské integrované dopravy Ropid Filip Drápal. Zabránit přeplněnosti vlaků při cestách z práce a ­do práce by podle něj byl problém, který v současnosti není Ropid schopný řešit. V časech mimo špičku by doprava měla fungovat hladce.

Zkušenost s nárůstem cestujících v souvislosti s bezplatným jízdným má z tuzemských dopravců RegioJet Radima Jančury, podle kterého se obsazenost jím provozované linky mezi Bratislavou a Komárnem po zavedení bezplatného jízdného meziročně zvýšila o 30 až 40 procent. Přestože se společnost vlastněná Jančurou s kroky ministerstva dopravy v posledních letech příliš neztotožňuje, proti horké novince kabinetu zásadní výhrady nemá.

„Stát má plné právo rozhodnout se, jaké slevy pro sociální skupiny bude garantovat. Pro RegioJet je důležité, aby jakákoli sociální sleva byla zavedena tak, aby nezpůsobila diskriminaci či znevýhodnění určitých skupin zákazníků,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Kolik to bude stát?

Dopravce a koordinátory dopravy v krajích oznámení novinky překvapilo. Podle ministra Dana Ťoka se ale jedná o dlouhodobě zvažovaný návrh.

Ministerstvo zatím neví, jak moc návrh zatíží státní a krajské pokladny, které budou muset dopravcům ušlé jízdné kompenzovat. Ministerstvo mluví zatím pouze o částce v rozsahu jednotek miliard korun za rok. Konečnou částku úřad vyčíslí, až bude zřejmé, kolik budou tito zvýhodnění cestující platit za jakýsi roční pas, který jim bezplatné cestování vlaky umožní.



Od zavedení jízdného zdarma pro seniory a studenty do 26 let si ale ministerstvo slibuje vyšší vytíženost vlaků. Spoje dnes v průměru jezdí zaplněné jen z jedné čtvrtiny. Tento údaj se ale netýká všech souprav, zejména v ranních a odpoledních špičkách a v období svátků bývají soupravy plné do posledního místa. Kritici také namítají, že zvýhodnění ve formě laciného jízdného podle kritiků nebudou moci využít všichni stejně. Řada měst a obcí v Česku totiž nemá vhodné železniční spojení.

Inspirace od ČSSD

Nápad na jízdné zdarma není ani v českém prostředí zcela nový. Vloni podobný, byť o něco skromnější návrh představili sociální demokraté. Chtěli zavést bezplatné jízdné pro seniory a studenty ve vlacích objednaných státem a kraji. V komerčních vlacích například na trase z Prahy do Ostravy ale platit neměla. Náklady na takovouto úlevu pro seniory a studenty měli vyčísleny v rozmezí 1,5 až 3 miliardy korun za rok.



Studenti a zdravotně postižení mají úlevy i nyní. V roce 2016 dopravci za zvýhodněné jízdenky pro tyto skupiny získali 233 milionů korun. Toto číslo ale zahrnuje pouze spoje provozované na komerční bázi, nikoliv linky veřejné služby.

