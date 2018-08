VIDEO: Ze Smíchova do rumunského Banátu vyjel vlak dlouhý téměř 500 metrů

18:11 , aktualizováno 18:11

Pravděpodobně nejdelší letos vypravený vlak vyjel v úterý z pražského Smíchovského nádraží na kulturní festival do rumunského Banátu. Souprava složená z osmnácti vozů přepraví téměř třináct set návštěvníků a účinkujících festivalu do rumunské Oršavy, odkud je autobusy a lodě dopraví do čtyřicet kilometrů vzdáleného Eibenthalu.