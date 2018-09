V Německu začaly jezdit vlaky na vodíkový pohon, první svého druhu

Modely vlaků s označením Coralia iLint vyrobila nadnárodní společnost Alstom, která sídlí ve Francii. Podle jejích představitelů jde o světovou premiéru provozu vlaků, které pohání palivový článek, jenž mění vodík a kyslík na elektřinu.

Elektřina pak pohání elektromotor, přičemž přebytečná energie se ukládá v baterii. Vozidla s vodní nádrží na střeše dosahují maximální rychlosti 140 kilometrů za hodinu bez přímých emisí, jako jsou oxid uhličitý, saze a jemný prach, píše týdeník Der Spiegel.

„Je to revoluce pro Alstom a pro budoucnost mobility,“ uvedl výkonný ředitel Alstomu Henri Poupart-Lafarge. Vodíkový vlak je podle něj připraven na sériovou výrobu. Do roku 2021 by měl francouzský výrobce dodat dalších 14 vlaků tohoto typu. „Coralia iLint ohlašuje novou éru bezemisní železniční dopravy. Inovace je výsledkem francouzsko-německé spolupráce,“ dodal Poupart-Lafarge.



Vodíkové vlaky na linkách mezi čtyřmi městy v Dolním Sasku provozuje dopravní společnost EVB (Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Wesser), která jimi chce postupně nahradit svůj dieselový vozový park. Vlaky prozatím tankují plynný vodík z mobilní čerpací stanice, ale do roku 2021 by měla vzniknout i stacionární stanice. Dojezd vlaku je 1 000 kilometrů, jedna nádrž by tak měla vydržet na celý den provozu.



„Bezemisní technologie modelu Coralia iLint představuje ekologickou alternativu ke klasickým dieselovým vlakům, obzvlášť na neelektrifikovaných linkách,“ uvedl Bernd Althusmann, ministr hospodářství a dopravy spolkové země Dolní Sasko. Projekt finančně podpořila také německá spolková vláda.



Dalších 14 vozů Coralia iLint bude stát více než 81 milionů eur (přes dvě miliardy korun). Carmen Schwablová, šéfka orgánu pro železniční dopravu v Dolním Sasku LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen), označila jejich pořízení za strategické rozhodnutí. „Jsme první železniční společností, která nahradí dieselové vozy bezemisními, čímž přispějeme k plnění cílů v oblasti ochrany klimatu,“ řekla Schwablová.



Server CNBC uvádí, že vodíkový pohon u jiných druhů dopravy už ve světě funguje. Ve skotském městě Aberdeen na něj jezdí flotila autobusů. Evropská komise označuje vodík za jedno z nejslibnějších paliv pro budoucí využití v energetice.