Slevy a otevírání trhu zahltí české koleje, obávají se nákladní dopravci

A bude hůř. Brzy totiž pohyb vlaků po tuzemských kolejích výrazně ovlivní dva faktory. Prvním z nich jsou 75 procentní slevy na jízdném pro důchodce a studenty do 26 let, které vláda slíbila spustit od začátku letošního září.

Druhým faktorem je otevření českého trhu osobní železniční dopravy zahraničním společnostem. To podle nařízení Evropské unie nastane v příštím roce a půjde o zásadní problém, obává se sdružení Žesnad, které zastupuje tuzemské nákladní dopravce.

Hlavním cílem slev je podpora veřejné dopravy. Mají přesvědčit cestující, aby z osobních aut přesedli do autobusů, tramvají a vlaků. Samotný nárůst počtu cestujících kvůli slevám by však významné problémy nákladním dopravcům nepřinesl. Teprve spojení dvou zmíněných novinek může být nebezpečné.

Slevy přitáhnou cizí firmy

Zahraniční dopravci na zdejších kolejích mohou působit už dnes, musí ale založit dceřinou společnost se sídlem v Česku. Jenže otevírání trhu stanovené takzvaným čtvrtým železničním balíčkem podmínky pro provoz komerčních osobních vlaků v Evropě oproti současnému stavu značně zjednoduší, uvedl zástupce Žesnadu Vojtěch Sládek.

A zahraniční firmy si byznys v Česku nejspíš ujít nenechají. Lákadlem pro ně budou totiž právě štědré slevy, jimiž vláda chystá poměrně velkou část lidí motivovat k využívání hromadné dopravy. Kompenzovat je dopravcům bude z veřejných peněz.

Dosavadní zkušenosti s konkurencí v osobní dopravě podle Žesnadu vedou k vypravování krátkých vlaků v co nejhustších intervalech po sobě. „Ze dvou hodin je nyní běžně hodina i v dálkové dopravě a v některých relacích osobní dopravci uvažují i o půlhodině,“ uvedl Sládek.

Nejvíce čekání zažívají nákladní dopravci na nejvytíženější trati spojující východ a západ Česka mezi Prahou a Českou Třebovou. Osobní vlaky mají v drtivé většině případů přednost před nákladními, nejvyšší prioritu mají veřejně objednané spoje, které plní závazek veřejné služby.

Nově se komplikuje situace v pražské Libni kvůli dalším požadavkům na navýšení počtu vlaků obsluhujících příměstskou trasu do Roztok u Prahy. Problém vyvstává na spojce mezi Libní a Malešicemi, kterou využívá nákladní doprava směřující do terminálu společnosti Metrans v Uhříněvsi. Tou zatím osobní vlaky jezdily jen o víkendech, nyní na ní chce Ropid objednat osobní dopravu i ve všední dny. Vlaky plné pasažérů by tam měly projíždět ve špičce v třicetiminutových intervalech.



Místo tří hodin pojedou osm

„Kvůli dalším požadavkům osobní dopravy hrozí, že nákladní vlak s kontejnery nepojede z hranic u Děčína do Prahy na terminál tři hodiny jako dnes, ale osm hodin, protože pět hodin bude stát odstaven před Prahou,“ řekl Sládek.

Zpoždění navíc nejen zdržuje, ale promítá se i do cen přepravy. Železniční společnosti totiž musí kvůli tomu platit více strojvedoucích a počítat s potřebou většího množství vozů i lokomotiv. A tím se stávají méně konkurenceschopné v porovnání s kamionovou dopravou.

Podobný problém může podle Žesnadu nastat i v brněnském uzlu, kde se kříží dva evropsky významné tranzitní koridory spojující německé přístavy s Balkánským poloostrovem a severopolský Gdaňsk s přístavy v Itálii. Aby se z Brna nestal dopravní špunt, bude potřeba oproti aktuálnímu plánu přesunu nádraží k řece investovat do technologických řešení, která usnadní nákladním vlakům křížení s osobní dopravou.

Kvůli připomínkám nákladních dopravců zatím ministerstvo dopravy odložilo rozhodnutí centrální komise o tom, zda se nynější brněnské nádraží přesune k dolnímu nádraží, nebo blíže k centru do lokality Petrov. Podle náměstka Tomáše Čočka nepředstavují připomínky nákladních dopravců neřešitelný problém. Jde nicméně o problém, který doposud přípravné práce opomíjely.