Krajské vlaky stály už osm miliard. Stát přihodí ještě víc

Pokud zájem překročí množství vyčleněných peněz, zvažuje ministerstvo hledat prostředky jinde. Na nové vlaky by mohly být využity peníze jiných státních institucí, kterým se nepodaří realizovat některý příbuzný projekt financovaný z evropského fondu soudržnosti.

„Pokud někomu zůstanou evropské peníze, které není schopen utratit, tak my bychom takové prostředky využili,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Uvedené peníze ale bude možné vynaložit pouze na krajské vlaky.

Zajistit potřebnou kvalitu rychlíkové dopravy, kterou prostřednictvím ministerstva objednává stát, hodlá ministerstvo dopravy jinak. Součástí soutěží na provozovatele budou závazné podmínky na kvalitu a stav požadovaných vlaků, které budou muset dopravci zaručit.

Většina dlouhodobých smluv Českých drah na provoz dotované dopravy vyprší v příštím roce. Vyhlásit nová výběrová řízení se ale ve zbývajícím čase nepodaří, kraje i stát tak budou muset dopravce vybírat bez soutěží. První oznámené soutěže by se měly týkat dálkových linek.

Do roku 2021 by mohli vítězové soutěží vozit cestující na trasách z Liberce do Pardubic, z Prahy do Hradce Králové, z Kolína po pravém břehu Labe přes Mělník do Ústí nad Labem, z Ostravy do Olomouce přes Krnov nebo z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod.

Železnice se otevírá

To však neznamená, že by se soukromí dopravci nebo další konkurenti Českých drah nemohli objevit i na jiných dotovaných trasách. Vloni na podzim zaslal ministerstvu nabídky na většinu dálkových železničních linek Leo Express Leoše Novotného.

Firma chce využít nové povinnosti úřadů posuzovat nabídky všech dopravců, kteří mají o konkrétní trať zájem. To vyžaduje v souvislosti s otevíráním celoevropského železničního trhu Evropská unie. Kromě nabídnuté ceny budou úředníci posuzovat, zda je alternativní dopravce schopný požadovanému rozsahu služeb dostát.

Definitivní konec uzavírání smluv na železnici bez výběrového řízení stanovuje EU na rok 2023, kdy je naposledy možné zadávat až desetileté kontrakty. Po roce 2033 tak už budou jezdit pouze dopravci, kteří se o provoz utkali s konkurencí ve veřejných soutěžích. Trh železniční dopravy v Česku jim přitom nenabízí malé peníze. Jen na pokrytí takzvané prokazatelné ztráty stát na železnici vyplácí zhruba 13 miliard korun, z čehož přibližně čtyři miliardy připadají na dálkové spoje a zbytek na regionální železnici.

Výběrových řízení se zatím mnoho neuskutečnilo a řada z nich skončila bez vítěze. Úspěšné byly hned první dva tendry z roku 2006 na provoz linek z Pardubic do Liberce a z Plzně do Mostu, v nichž zvítězily České dráhy kvůli nižší ceně nad konkurencí firem Viamont a Connex. Zrušeno pak muselo být výběrové řízení na provoz trati z Ostravy do Olomouce přes Krnov, které stát vyhlásil v roce 2012. Stejně dopadla i další soutěž na provoz rychlíkových linek mezi Mostem a Plzní.

Ministerstvo nakonec zakázku místo Českých drah přidělilo společnosti GW Train Regio, která je nástupcem Viamontu, původního uchazeče o tuto trasu z roku 2006. Stejná firma rovněž uspěla v soutěži Jihočeského kraje na provoz takzvaných jihočeských lokálek.