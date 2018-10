O víkendu končí letní čas, vlaky budou hodinu stát

Na území ČR zasáhne noční změna času osm dálkových spojů, které budou ve vybraných stanicích hodinu čekat, aby nejely ve zbytku trasy o hodinu dříve. Z nádraží pak odjedou už podle nového, středoevropského „zimního“ času.

„České dráhy zároveň zajistí vzájemný přechod lůžkových a lehátkových vozů mezi těmito vlaky a budou tak jako obvykle zajištěna všechna plánovaná přímá spojení,“ uvedl Petr Pošta z tiskového oddělení ČD.



Přehled dálkových vlaků ČD, které ovlivní přechod na letní čas EN 406 Chopin Wien - Warszawa vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:03 hod. středoevropského času (SEČ). EN 407 Chopin Warszawa - Wien vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:27 hod. SEČ. EN 442 Slovakia Humenné - Praha vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 03:33 hod. SEČ. EN 443 Slovakia Praha - Humenné vyčká ve stanici Ostrava hl.n. a odjede v 02:09 hod. SEČ. EN 444 Bohemia Košice - Praha vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 03:51 hod. SEČ EN 445 Bohemia Praha - Košice vyčká ve stanici Olomouc hl.n. a odjede v 02:06 hod. SEČ EN 476 Metropol Budapest - Praha vyčká ve stanici Brno hl.n. a odjede v 02:46 SEČ EN 477 Metropol Praha - Budapest vyčká ve stanici Brno hl.n. a odjede v 03:15 SEČ

Kromě dálkových vlaků zasáhne změna času během víkendové noci i regionální spoje v okolí hlavního města, zejména tzv. noční pražský rozjezd. To jsou vlaky, které v půl třetí ráno odjíždějí z hlavního nádraží v Praze do několika důležitých směrů. Míří například do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna či Berouna.



Tyto spoje z Prahy odjedou v 2:30 nového času, budou tedy hodinu stát na hlavním nádraží. „Díky tomu je budou moci využít nejen cestující, kteří přijdou na odjezd podle původního letního času, ale i ti, kteří vyrazí na odjezd podle pozdějšího středoevropského času,“ řekl Pošta.



Vlaky v opačném směru, které se před půl třetí ráno sjíždějí na pražském hlavním nádraží, pojedou jako obvykle a na své trase v souvislosti se změnou času nikde čekat nebudou.