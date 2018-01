Také za vodu si Češi letos připlatí. Kubík zdraží až na 88 korun

Průměrná inflace v letošním roce podle prognózy České národní banky i ministerstva financí dosáhne 2,4 procenta. Lidé si letos za vodu připlatí přibližně stejně jako loni.

V některých regionech vodné a stočné letos nevzrostlo, například v Brně, Kladně, Olomouci nebo Plzni. V řádu desetin procenta si lidé připlatí na Táborsku, v Libereckém nebo Ústeckém kraji.

Sdružení uvedlo, že při srovnání plateb domácností stálo v průměru vodné a stočné předloni 2023 korun na osobu, což bylo 1,24 procenta čistých ročních příjmů. SOVAK dodal, že vodné a stočné není jen „platbou za vodu“, ale za službu spočívající v neomezených dodávkách pitné vody ke spotřebiteli a za odvádění a čištění odpadních vod.

Sdružení dlouhodobě vyzývá vlády ke snížení DPH na vodné a stočné. Současná vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) má v programovém prohlášení snížení DPH na vodné a stočné ze současných 15 na deset procent, což by podle sdružení znamenalo snížení plateb o čtyři koruny za metr krychlový. „O tuto částku lze prakticky ze dne na den snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka,“ dodalo sdružení.

Sdružení také upozornilo na to, že 85 procent vodohospodářského majetku je v rukou měst a obcí, výjimku tvoří Severomoravské vodovody a kanalizace a vodovody a Vodovody a kanalizace Beroun, které mají soukromé vlastníky.

Sto korun za kubík

SOVAK dlouhodobě upozorňuje, že vodárenská infrastruktura v ČR je podfinancovaná. Ročně by se do ní podle sdružení mělo investovat zhruba 20 miliard korun. Předloni se podle údajů ministerstva zemědělství investovalo do oprav, obnov a budování nové infrastruktury 13,7 miliardy korun. To podle sdružení představovalo více než 38 procent plateb za vodné a stočné. U většiny odpovědných hospodářů tento poměr roste, dodalo sdružení.

Z průzkumu MF DNES ve čtrnácti krajích vyplynulo, že vodné a stočné v příštím roce zdraží v průměru o 1,6 procenta, tedy o téměř 1,40 koruny za kubík. Při roční spotřebě 40 m3 si proto ročně Češi za vodu připlatí 56 korun. V průměru ceny vodného a stočného stoupnou na 86,43 koruny. Nejvíce za vodné a stočné platí obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje - téměř 99 korun za kubík.