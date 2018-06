Skútrem až na zámek. Rozvoj turismu má podpořit splavnění dalších úseků řek

Ministerstvo dopravy plánuje pustit motorové lodě do ústí Cidliny, Chrudimky a prodloužit povolenou plavbu až k mostu v Kolodějích nad Lužnicí. Jsou to sice jen krátké úseky řek, sportovním a rekreačním lodím by to ale umožnilo vjezd například do samotného centra Pardubic přímo k tamnímu zámku.